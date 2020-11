Illa no es partidario de hacer test de antígenos masivos antes de Navidad

Al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, le tocaba rendir cuentas por primera vez tras declaración del nuevo estado de alarma en la Comisión de Salud del Congreso. Pero ni hubo respuestas ni autocrítica. Illa se ha limitado a hacer un resumen de sus comparecencias ante la prensa, sin aclarar nada sobre las Navidades ni del plan de vacunación. Se felicitó por la buena evolución de la pandemia desde la aprobación de la nueva prórroga del estado de alarma -”Hace un mes se decretó el estado de alarma por un periodo de seis meses y hoy podemos decir que está funcionando”, dijo- y apeló a la contención para estas fechas navideñas insistiendo en la pronta llegada de ese “horizonte de esperanza” que traerá consigo la vacuna. “Las vacunas son un primer paso a la nueva normalidad, pero tenemos que ser realistas, será progresivo y requerirá todavía un tiempo que podamos relajar las medidas. Entiendo que se acercan fechas señaladas, que las queramos celebrar en familia y que estemos cansados, pero me gustaría llamar a una esperanza prudente para construir unas navidades distintas apelando al sentimiento de la salud pública”, apuntó el ministro.

Los grupos parlamentarios le criticaron, sobre todo, la falta de transparencia y de concreción en el plan de vacunación y en el de la Navidad. La responsable de Salud del PP, Ana Pastor, afeó a Illa la falta de crítica en su gestión: “Desde su ultima intervención del 29 octubre hasta hoy ha habido 44.000 contagiados y 8.000 fallecidos más, pero no oiremos estos datos en la comparecencia. Este es el balance real, ¿se va a hacer algo?”, espetó Pastor, quien también le urgió a trabajar en un plan de Navidad con las comunidades porque ayer en el Consejo Interterritorial “no le dedicó ni cinco minutos de tres”. La propuesta del PP es hacer test de antígenos a la mayor parte de la población para reducir los riesgos teniendo en cuenta que se va a incrementar mucho la movilidad y van a aumentar las interacciones sociales. ”Creo que sería bueno coordinarse con las comunidades y hacer test a todos los que se puedan. Un informe de la Escuela de Salud Pública de Harvard que demuestra cómo haciendo test masivos a la mitad de la población reduces muchísimo la incidencia, ¿se ha valorado? Pido que se hagan test de antígenos y PCR, todas las que se puedan, las fechas previas a la Navidad. Ese es el mejor plan que puede tener nuestro país”.

A este respecto el ministro, en una crítica velada a la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado que el testeo masivo no ha tenido apenas impacto. “Ya se probo en mayo en Torrejón ,¿tuvo algún sentido? También se realizó con los docentes, ¿tuvo algún impacto?”, ha ironizado. “Los test masivos están incorporados a la estrategia nacional, pero no son brillantes. Sirven para los primeros días de infección y para los contextos con altos niveles de prevalencia. Si se usan así funcionan, pero no creo que el testeo masivo sea la solución, hay que apelar a la responsabilidad”, advirtió Illa.

Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz, también trasladó que apoyan que las farmacias puedan hacer test de antígenos y advirtió a Illa del peligro de no llegar a un consenso con las comunidades para establecer unas medidas comunes en todo el territorio nacional. “Es una temeridad, no jueguen a pasarse la patata caliente”, le ha espetado. “No habrá 17 Navidades. Habrá una Navidad en cada hogar que lo quiera celebrar. Lo que importa es que se celebre con responsabilidad”. Illa ha insistido en que habrá consejos comunes para todas las comunidades autónomas. Sobre que las farmacias se convierten en puntos de realización de test, Illa ha mostrado sus dudas. Regular esto “no es automático”, ha contestado al diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, y ha enhebrado una serie de preguntas retóricas que muestran que lo ve difícil: “¿Qué tipo de pruebas se van a hacer? ¿Quién las va a interpretar? ¿Cómo se asegura que se va a comunicar un diagnóstico positivo de una enfermedad que es de declaración obligatoria? ¿Cómo van a garantizar las farmacias circuitos separados covid y no covid? ¿Quien haga las pruebas deberá llevar un equipo de protección? ¿Qué pasa si se detecta un positivo y en el establecimiento hay más personas? ¿La participación de las farmacias será voluntaria?” Por eso, ha recordado, se ha pedido a las comunidades que quieran hacerlo que presenten un plan.

Por su parte, Iñaki Ruiz de Pinedo (Bildu) ha dicho durante la comparecencia del ministro de Sanidad,que hay que prepararse por si en enero, febrero y marzo nos viene una tercera ola. “No debemos repetir los errores” de la pasada desescalada, ha dicho. “Lo importante no es salvar unas Navidades de consumistas, sino saber que el resto está bien y estamos asegurando la salud de toda la población al juntarnos solo los del núcleo convivencial”.