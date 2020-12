Pilar Montero, la influencer cazadora con más seguidores

¿Cuántos años tienes y de dónde eres?

Tengo 28 años y soy de un pueblo de Toledo, Concretamente de Valdeverdeja.

¿A qué te dedicas?

Tengo una de las profesiones ahora mismo más necesarias del mundo, soy enfermera.

¿Qué relación tiene tu profesión con la caza (si la hay)?

No hay ninguna

¿Qué es para ti la caza?

Es un estilo de vida, ya que los valores que han sido inculcados desde la infancia, prevalecen en la vida adulta.

Pilar Montero practicando la caza menor

¿Cuándo te hiciste cazadora y por qué?

Nací cazadora, provengo del seno de una familia de cazadores.

¿Cómo estás llevando las actuales restricciones a causa del COVID-19?

Con respecto a la caza, creo que están siendo restricciones muy duras. En la región donde vivo no podemos salir de los municipios, lo que hace inviable poder asistir a ningún tipo de cacería.

¿Cuándo empezaste en las redes sociales y por qué?

Empecé hace 6 año, mi objetivo era contar al mundo como éramos los cazadores de verdad y disipar los prejuicios que la sociedad ha generado entorno al colectivo cazador.

A día de hoy tienes más de 66000 seguidores en Instagram y más de 36000 en Facebook. ¿Cómo se consigue ser tan seguida?

Creo que el no buscarlo ha favorecido eso. Jamás pensé que a tantas personas pudiese gustarle o interesarle lo que yo publico.

¿Qué intentas transmitir con tus fotografías y publicaciones?

El sentimiento, los valores y la responsabilidad que cualquier cazador tiene por el campo.

¿Cuál es tu publicación con más éxito?

Normalmente las que llevan historia. Fotos se pueden subir muchas, pero que contengan una historia real es más complicado.

¿Qué objetivo te planteas alcanzar en las redes sociales?

Ninguno. Al no ser mi modo de vida, lo hago porque me gusta.

¿Qué aspectos positivos y negativos te aporta la fama en las redes sociales?

Positivo porque muchas personas no cazadoras han podido conocer a través de mis post un poco más como es esta actividad, o incluso personas que aman la caza, pero por motivos de salud no pueden ir, me escriben y me dicen que es su manera de transportarse al campo con mis historias. La negativa la exposición personal, las amenazas, etc. Pero soy una mujer LIBRE que practico una actividad LEGAL, por lo que por más que lo intenten no me van a reprimir.

¿Qué modalidades de caza prácticas?

Empecé cazando con mi rehala de perros. A día de hoy también hago recechos o practico también la caza menor.

Pilar Montero con su gran pasión, la rehala

¿Qué armas utilizas para cazar?

Para la caza menor utilizó una Beretta Victoria cal 20. Para montería utilizo un Merkel Hellix con culata Lady en cal 308win. Para rececho utilizó un Sako Carbonligth cal. 308win.

¿Cazas con perro? ¿Qué perro tienes?

No concibo la caza sin perro. Para la caza mayor tengo perros de raza naveño. Para el rastro tengo a Blas, un Teckel de pelo fino. Para la caza menos tengo a Victoria, un braco alemán.

¿Cuál ha sido tu mejor lance?

Hace dos años, en un zarzal gigante tuve que rematar a mis perros un jabalí y llegar hasta ellos fue toda una odisea.

¿Qué tipo de caza te gustaría practicar que aún no hayas hecho?

Caza en alta montaña en Rusia.

¿Has competido alguna vez en algún torneo de caza deportiva?

Nunca.

¿Has practicado el tiro al plato?

Sí, desde hace 3 meses doy clases de tiro con Jaime Ledesma.

¿Hay machismo en el mundo cinegético?

Nunca he sufrido machismo alguno, siempre he sido tratada como una compañera más.

Hay muchas menos mujeres que hombres en la práctica de la caza deportiva. ¿Qué medidas crees que habría que tomar para que la mujer tenga más presencia en la actividad cinegética?

Cada día somos más las mujeres que nos animamos a practicar la caza, creo que las redes sociales han hecho que un mayor número de mujeres se aficionen.

¿Qué le dirías a una mujer que quiere empezar en el mundo de la caza, pero no sabe qué hacer?

Qué no se quede con las ganas, que vaya, conozca a fondo en qué consiste el ir a cazar y ya que decida si seguir o si no es para ella.

Existe una intransigencia hacia la actividad cinegética por parte de animalistas y falsos conservacionistas. ¿Te has visto afectada?

Muy afectada, de manera reiterada he sufrido acoso, insultos y amenazas por parte de ese colectivo.

¿Cuál es tu postura frente a los animalistas?

Respeto su pensamiento, pero los animalistas reales no insultan por redes sociales, trabajan por su causa.

¿Qué problemas ves en la caza actual?

Creo que somos un colectivo atacado y maltratado por las administraciones, las cuales cada vez exigen más y dan menos sin importar las consecuencias que pueda haber en el ecosistema, en la actividad económica ni en las áreas rurales donde se llevan a cabo las jornadas cinemáticas.

¿Hay alguna ley de caza que te gustaría cambiar? ¿Alguna ley que crearías para mejorar la actividad cinegética?

Sin duda la ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parques Nacionales que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre. Supondrá un importe en indemnizaciones de 320 millones de euros según un estudio de la funcación Artemisan y esto no evitará que los animales sean sacrificados, sino que el modo de hacerlo será diferente.

Pilar Montero durante una montería

¿Qué futuro ves en la caza?

Somos muchos los que amamos este noble arte, por lo que no vamos a dejar que nadie nos reprima nuestro derecho de ir a cazar. Evolucinará como absolutamente todo y se irá adaptando a los cambios precisos en cada momento.

¿Dónde te ves tu misma dentro de diez años?

Vivo el día a día, en diez años... qué me deparará la vida.