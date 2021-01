Filomena se cobra ya tres muertos y bloquea la capital

El intenso temporal que está asolando España ha provocado ya tres muertos. Los dos primeros son una pareja que ha fallecido en Mijas (Málaga) al ser arrastrado el vehículo en el que viajaban. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha comunicado a primera hora de este sábado el fallecimiento de una mujer, cuyo cuerpo fue rescatado ayer por los bomberos. Los equipos de rescate buscaban a un hombre, que viajaba con la mujer, y al que finalmente han encontrado sin vida. En Málaga, Cádiz y resto de litoral mediterráneo andaluz. Filomena dejó caer con fuerza la lluvia. Llegaron a caer hasta 60 litros por metro cuadrado en el litoral meditarráneo andaluz, provocando inundaciones, grandes destrozos materiales y dos víctimas mortales.

En el centro y este peninsular, ha sido la nieve la que ha bloquedado varias ciudades. Ya se han levantado los avisos rojos que pendían sobre Madrid y Castilla-La Mancha, de modo que de 10 provincias que han pasado la noche y la mañana de este sábado en alerta máxima se han reducido a cinco. Se trata de Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza. En todas ellas, se espera que se acumulen 20 centímetros de nieve a cualquier cota, nevadas que estarán acompañadas de ventisca. Además, hay avisos naranja, el segundo nivel de una escala de tres, por nieve en otras 22 provincias, incluida Madrid, y en tres, el aviso es amarillo, el mínimo. En total, la nieve afecta a 30 de las 50 provincias.

Aunque la capital ya no se encuantra en alerta roja, las consecuencias de la cantidad de nieve caída y acumulada han provocado la muerte de un varón de 54 años en Zarzalejo, que ha sido hallado esta mañana sin vida sepultado bajo un manto de nieve. El temporal ha dejado una ciudad totalmente intransitable. La situación ha obligado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha solicitar refuerzos al Ejército para despejar las calles y vías de comunicación en la ciudad. “La situación en Madrid es muy grave. Es una ciudad prácticamente bloqueada desde el punto de vista de la movilidad”, ha señalado el primer edil de la capital en Onda Madrid. Almeida ha insistido en pedir a los madrileños que no salgan de casa y ha adelantado que no sabe cuándo se conseguirá rescatar a las personas que se encuentran bloqueadas porque el tiempo, advierte, no va a mejorar en las próximas horas. “No puedo dar en estos momentos un horizonte temporal exacto porque va a seguir nevando”. El Ejército ya ha rescatado a más de mil vehículos durante la noche pero todavía quedan varios atrapados. Los servicios de emergencias de la capital se han visto totalmente desbordados, con hospitales colapsados, caídas de ramas y bomberos sobrepasados. Por eso, la UME entrará en la capital esta tarde. La previsión es que lo haga en las proximas horas para limpiar los accesos a los principaes puntos de la ciudad. Preocupan especialmente los accesos a los hospitales y zonas de urgencias, ante los que se amontonan más de medio metro de nieve.

Ante la virulencia del temporal, Renfe ha tenido que cancelar varios servicios y cerrar por completo el aeropuerto de Barajas. La Comunidad de Madrid también ha decidido suspender las clases durante lunes y martes. También el gobierno regional de Castilla-la Mancha cancelará las clases presenciales ante la cantidad de nieve caída. En Toledo también se precisó la ayuda de la UME. La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, ha pedido prudencia a la población y advierte del riesgo de ramas rotas y la acumulación de nieve en los balcones que puede caer a los viandantes. “La situación está complicada y lo va a seguir siendo en las próximas horas” “Lo que viene ahora no va a ser fácil, vienen temperaturas bajas y lo que hoy es nieve blanda mañana es hielo”. “En Toledo no se recuerda una nevada así. Es algo histórico”.

Ahora los peor se encuentra en Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza. El temporal impide en estos momentos la circulación de trenes de alta velocidad en la Comunidad Valenciana, ha provocado el corte de suministro eléctrico en el municipio valenciano de Benagéber e hizo anoche necesario el cierre del puerto de Gandia y parcialmente el de Valencia por el intenso oleaje.

En Zaragoza, el alcalde Jorge Azcón, ha indicado que a partir de las 16.00 horas de este sábado la capital aragonesa pasará al nivel de alerta roja por nevadas, y que se cerrarán los accesos a todos los parques municipales.. Según el alcalde, podrían acumularse más de 15 centímetros de nieve en las calles. Por eso, ha pedido a los ciudadanos “máxima prudencia” y que no circulen con sus vehículos privados, a no ser que sea de “extrema necesidad”. En Aragón ha llegado la nieve a toda la comunidad. Teruel se lleva la peor parte con todas las vías en nivel rojo y negro. Hay unos 900 vehículos todavía atrapados en las carreteras A2 y A23.