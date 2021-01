La OMS recibe la recomendación de cómo debe usarse la vacuna de Moderna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recibido de uno de los grupos científicos que le asesora la recomendación de uso de la vacuna contra la Covid-19 producida por la biotecnológica estadounidense Moderna, que debería administrarse en dos dosis con 28 días de intervalo.

Sin embargo, el grupo de expertos -que actúa como órgano asesor del director general de la Organización- que ha recomendado esta aprobación, ha señalado también que, en caso de que sea muy necesario, el intervalo entre ambas dosis puede extenderse hasta 42 días.

En todo caso, ese mismo grupo científico aclaró que se desaconseja administrar solo la mitad de las dosis con el objetivo de que más personas sean vacunadas, en particular en los países y lugares con una elevada tasa de infecciones.

Administración a embarazadas

Después de revisar los datos de los ensayos clínicos de Moderna, los expertos independientes han pedido que la vacuna de momento no se utilice en mujeres embarazadas, a menos que se trate de trabajadoras de la salud expuestas al virus o que padezcan afecciones médicas importantes que puedan verse agravadas ante un eventual contagio de Covid-19. “OMS: No hay razón para pensar que pueda suponer un problema para las embarazadas, pero aún no disponemos de esos datos.”