Simón dice que ahora que “no es cuestión de que haya una manifestación o una fiesta”, sino de mantener la distancia de seguridad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comenzado la rueda de prensa de hoy matizando sus palabras sobre las manifestaciones del día del 8M y sobre la Semana Santa que hizo el jueves pasado. En este sentido, ha subrayado que hay que evitar cualquier situación “que no permita garantizar las condiciones de seguridad” para evitar que se incremente la transmisión de la Covid-19.

“Ese era el sentido de mis palabras y quería aclararlo. El mensaje no era el que quería dar”, ha rectificado Simón. El pasado jueves, el epidemiólogo indicó que no se oponía a las manifestaciones por el 8M (limitadas en la Comunidad de Madrid a 500 personas) “si se toman medidas de precaución”, porque “no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos”, aseveró. Por ello, hoy ha pedido disculpas: “lo siento”, ha dicho.

Simón ha resaltado que las distancias de seguridad “se deben mantener siempre” hasta que se consiga “acabar con este virus”. “Todavía no estamos en esa situación”, ha señalado. En la misma línea, ha insistido en que siempre que se pueda evitar cualquier situación en la que no se pueda guardar la distancia de seguridad, el uso correcto de la mascarilla o la higiene: “hay que evitar todas las situaciones en las que no se pueda garantizar las condiciones de seguridad”. “No en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control, es lo que tenemos que tener claro. Da igual que nos permitan hacer una manifestación o una celebración, las distancias se deben mantener siempre”, ha sentenciado.

En este punto, el experto de Sanidad ha defendido que “no es cuestión de si hay una manifestación o una festividad, si se pueden o no hacer cosas, las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta”.

Evolución de la epidemia

Fernando Simón ha indicado que, ahora mismo, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 175 casos por 100.000 habitantes, “que son cifras mucho mejores”, pero ha destacado que todavía hay mucha variabilidad entre las diferentes comunidades autónomas. En este momento hay cinco territorios (Ceuta, Melilla, la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña) cuya incidencia todavía supera los 200 casos.

El epidemiólogo ha indicado que “parece que la situación se va a mantener”, aunque es previsible que el descenso de casos “se suavice en los próximos días”. Sin embargo, ha enfatizado que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos está “casi como en el máximo del pico de la segunda ola” (en este momento es del 28%). Eso quiere decir, ha añadido, “que uno de cada tres pacientes” que tienen las UCI en este momento “están por Covid”.

Asimismo, el director del CCAES ha vuelto a poner en duda que la variante británica del coronavirus haya tenido un impacto “importante” en la tercera ola de contagios en España. Así, Simón ha insistido en que el rápido incremento de la transmisión registrado en los últimos meses se debe, especialmente, a las fiestas de navidad y no tanto a la presencia de la variante británica. “Es cierto que ha podido tener un impacto, pero no ha sido muy importante y, con los datos que tenemos, se puede afirmar que esta variante ha sido controlada en España con las medidas de control que se han aplicado”, ha afirmado. “Puede haber ocurrido en algún punto concreto, pero no a nivel nacional”, ha especificado.