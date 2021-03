Veterinarios de Reino Unido han advertido de un posible vínculo entre la nueva variante británica del coronavirus y problemas cardíacos en gatos y perros después de haber detectado un aumento en las mascotas que presentan miocarditis en un hospital veterinario especializado en Buckinghamshire durante la segunda ola de la pandemia, informa The Guardian.

“Tenemos una fuerte sospecha de transmisión de humano a mascota, pero no al revés, y no lo sabemos con certeza. Los veterinarios deben ser conscientes de esto para poder comenzar a realizar pruebas si sospechan un caso potencial de infección por Covid-19 “, dijo al diario Luca Ferasin, cardiólogo del Ralph Veterinary Referral Center (RVRC) en Marlow, Buckinghamshire, quien dirigió la investigación. que aún no ha sido revisado por pares.

La variante B117, altamente transmisible, se detectó por primera vez en Kent en diciembre y se ha convertido rápidamente en la variante circulante dominante en el Reino Unido, lo que representa aproximadamente el 95% de las infecciones. Se ha detectado en al menos otros 85 países del mundo.

Aunque ya se habían conocido casos de infecciones en gatos y los perros con variantes anteriores, sus síntomas eran predominantemente respiratorios: secreción nasal, tos, estornudos o conjuntivitis. Los casos detectados en el hospital veterinario de Buckinghamshire se encuentran entre las primeras infecciones animales documentadas con la variante B117.

Ferasin y su equipo han pedido a sus colegas que estén atentos a las mascotas que presenten síntomas de insuficiencia cardíaca y que les hagan la prueba del coronavirus, especialmente si sus dueños han sido infectados recientemente. Los veterinarios esperan que esto les ayude a comprender mejor cómo la nueva variante afecta a los dos animales y su papel potencial en la transmisión del virus.

Entre diciembre y febrero, Ferasin y sus colegas notaron un aumento en la proporción de perros y gatos ingresados con miocarditis (inflamación del músculo cardíaco). Registraron 18 casos, que representaron casi 10 veces más de lo que el hospital vería normalmente en esta época del año.

Síntomas

Los animales desarrollaron síntomas de insuficiencia cardíaca, como letargo, falta de apetito, respiración rápida o falta de aliento, así como arritmia grave potencialmente mortal (latidos cardíacos irregulares). Dos de los casos incluyeron episodios de desmayos. Otras pruebas revelaron que tenían miocarditis.

El aumento de los casos era un reflejo bastante aproximado la curva y la línea de tiempo de las infecciones de Covid-19 en humanos impulsada por la variante británica. Además, en la mayoría de los casos de miocarditis, el propietario había experimentado síntomas de Covid o había dado positivo de tres a seis semanas antes de que su mascota se enfermara. Muchas de las mascotas también dieron positivo por coronavirus. Sin embargo, a diferencia de las infecciones por Sars-CoV-2 documentadas previamente en perros y gatos, los animales no presentaban otros síntomas respiratorios.

Al preguntarse si estas anomalías cardíacas podrían estar relacionadas con el aumento de casos de Covid en humanos, Ferasin tomó muestras de sangre y frotis de la nariz, la garganta y el recto de seis gatos y un perro que presentaron miocarditis entre fines de enero y principios de febrero. Estos se analizaron para detectar Sars-CoV-2 o anticuerpos contra el virus. También tomaron muestras de sangre de dos gatos y dos perros que se estaban recuperando de una miocarditis en la unidad de cuidados intensivos. De los 11 animales, dos gatos y un perro dieron positivo al virus en sus muestras rectales, y otros dos gatos y un perro tenían anticuerpos contra Sars-CoV-2 en la sangre. “Es posible que más mascotas hubieran dado positivo si estas pruebas se hubieran realizado antes”, dijo Ferasin. Con la excepción de un gato, que finalmente tuvo que ser sacrificado, todos los animales se están recuperando bien después del tratamiento médico.

Sin embargo, todavía no está claro si el virus causó los síntomas de los animales, dijo Margaret Hosie, profesora de virología comparada en el centro de investigación de virus de la Universidad de Glasgow. “Es imposible descartar la posibilidad de que la diseminación de Sars-CoV-2 fuera un hallazgo incidental, y es inevitable que una propuesta de cualquier población de animales dé positivo por coincidiendo con el pico del segundo ola “, dijo.

En esta etapa, también es imposible decir qué proporción de animales infectados con la variante B117 podrían desarrollar estos problemas cardíacos. “Estamos un poco sesgados porque solo vemos a pacientes cardíacos y solo a los críticos”, dijo Ferasin. “Mi consejo sería que si la gente sospecha que algo anda mal con su animal, contacte a su veterinario”.

Hasta ahora, solo se han reportado otros tres casos de la variante B117 en mascotas, todos en los últimos días: un gato y un perro del mismo hogar en Texas y un gato en Italia . En ambos hogares, los propietarios también habían dado positivo en la prueba de B117.