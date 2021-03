Nuevo plan: cerrar bares en alerta 3

El Ministerio de Sanidad negocia con las comunidades autónomas endurecer las medidas cuando la situación epidemiológica pase al nivel de riesgo alto o muy alto. Desde hace meses lleva anunciando la actualización del Plan de Actuaciones Coordinadas aprobado el 22 de octubre, el conocido sistema del semáforo, pero no fue hasta ayer cuando se conoció el primer borrador.

No es casualidad, teniendo en cuenta que la curva de contagio está de nuevo en aumento en un momento tan crítico como es la Semana Santa. Sanidad ya planteó el miércoles a las comunidades el cierre de aquellos negocios no esenciales a las ocho de la tarde durante esta festividad, pero no salió adelante por falta de consenso. Por eso, la actualización del documento de Actuaciones Coordinadas se centra, sobre todo, en limitar el interior de los establecimientos. Ayer empezó a debatirse en la Comisión de Salud Pública y tedrá que refrendarse en el próximo Pleno del Consejo Interterritorial.

Según el sistema del semáforo, que todavía sigue vigente, se considera que un territorio está en riesgo extremo (alerta 4) cuando la incidencia acumulada a 14 días sobrepasa los 250 casos por 100.000; la incidencia a 7 días está por encima de 125; la positividad es superior al 15% y la ocupación de las UCIS al 25%. En un escalón inferior, pero también grave, en alerta 3, están aquellos territorios que tengan una incidencia a 14 días de entre 150 y 250; la incidencia a 7 días sea de entre 75 y 125; la positividad se sitúe entre el 10% y el 15%; y las UCIS entre el 15% y el 25%. Teniendo en cuenta estos parámetros, las dos comunidades de Ceuta y Melilla, además de Cataluña y Madrid estarían en el máximo nivel de riesgo. Por su parte, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra, se situarían en nivel alto.

Incidencias y camas uci por covid

La actualización del Plan de Actuaciones Coordinadas que propone Sanidad se centra sobre todo en acotar los entornos públicos cerrados. En las zonas interiores de bares y restaurantes propone lo siguiente: en nivel de alerta 1, el aforo pasará al 50%, cuando antes era del 75%. Además, podrá haber un máximo 10 personas. En nivel de alerta 2, establece un aforo de un tercio, (antes era del 50%) y un máximo de 6 personas. Y en nivel de alerta 3 y 4, propone directamente cerrar el interior de los establecimientos, cuando hasta ahora aconsejaba reducir el aforo lo máximo posible y prohibir el consumo en barra. Pero no solo eso. Sanidad considera además que las terrazas de los bares y restaurantes que tienen al menos tres parámetros y techo deben considerarse interiores, por lo que estos espacios estarían sujetos a las mismas restricciones. En las terrazas también añade una nueva norma: hasta los 500 casos por cada 100.000 habitantes se permitiría admitir a clientes en el exterior de los bares y restaurantes con aforo limitado, pero por encima de esa incidencia lo único que se permitiría es continuar con el servicio a domicilio.

En cuanto a los locales comerciales y mercadillos, endurece las restricciones en aquellos lugares donde la incidencia esté disparada. En nivel de alerta 4, pide a las comunidades que limiten al máximo el horario de estos negocios y si su incidencia crece por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, aconseja su cierre. Por la misma poítica deberán regirse cines, teatros y bibliotecas. Ahora que llega la época de ceremonias nupciales, bautizos y comuniones, Sanidad pide extremar la prudencia. Si la comunidad llega a alerta 3 (riesgo alto) pide aplazar estos eventos si es posible, y si no, celebrarlos con un máximo de 10 personas en entornos cerrados y con 20 al aire libre. Y si se alcanza el riesgo extremo, directamente no se podrán celebrar.

La actualización del documento también endurece las restricciones en las residencias de estudiantes. En alerta 1, la apertura de zonas comunes será a un máximo del 50% del aforo (antes era del 75%) y con máximo 10 personas. En nivel de alerta 2, la ocupación no superará el tercio del espacio. En alerta 3 y 4, insta a cerrar todas las zonas comunes y prohibir las visitas a las residencias.

Medidas según niveles de alarma

En el apartado que regula las relaciones sociales, establece reuniones de un máximo de 6 personas si el riesgo es alto y de cuatro si es extremo. Además, en todos los niveles de alerta se recomienda evitar viajar en transporte público en horas punta, salvo para ir al trabajo, al centro educativo o para realizar actividades esenciales.

Llega con retraso

La nueva versión del documento fue aprobada por los técnicos de Sanidad y de las comunidades el pasado 3 de marzo en la Ponencia de Salud Pública. Pero la intención era tenerla lista para las Navidades, informan fuentes conocedoras de la elaboración. No fue así. Durante el periodo navideño no se aprobó un documento consensuado de restricciones ni se limitó la movilidad, con consecuencias desastrosas en la curva de contagios. Quizá tampoco llegue a estar vigente para Semana Santa. El Ministerio de Sanidad ha tardado demasiado, pues aunque el documento fue aprobado por los técnicos el 3 de marzo y remitido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), no fue hasta ayer cuando empezó a discutirse con las comunidades. El miércoles hubo oportunidad de hacerlo en el Consejo Interterritorial, pero el nuevo documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada no se incluyó en el orden del día.

Al contrario, en la anterior reunión de los consejeros se acordó no endurecer las restricciones de cara a la Semana Santa que se aprobaron el 10 de marzo. Desde hoy y hasta el 9 de abril, no se permitirá a los ciudadanos desplazarse a otra comunidad autónoma. Además, el toque de queda será máximo hasta las 23 horas y las reuniones no podrán aglutinar a más de seis personas.