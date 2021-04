Un prestigioso experto descarta que en otoño vuelva la normalidad a España: “Habrá brotes”

Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud la OMS, ha sido entrevistado este domingo en el programa Liarla Pardo de LaSexta. La periodista Cristina Pardo ha recordado unas declaraciones de Albert Bourla, jefe de Pfizer, en las que aseguró que la vida normal llegaría en otoño.

Bengoa ha descartado que esto vaya a ocurrir en nuestro país: “En España no, es mucho decir”. El experto ha explicado que “en otoño vamos a tener a entre el 70% y el 75% de la población vacunada, por lo que habrá inmunidad de rebaño, pero eso no quiere decir vida normal, porque seguirá habiendo un 25% de la población no vacunada, de manera que seguirá habiendo brotes”.

“Seguiremos necesitando rastrear, testear y aislar para asegurar que no se nos va de las manos en un municipio o evento”, ha señalado.

Además, el experto cree que “el virus se va a quedar con nosotros de forma endémica”, aunque considera que “vamos a tenerlo bajo control a final de año”.