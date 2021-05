Confirman tres casos de la variante india entre la tripulación del barco atracado en Vigo

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha confirmado a LA RAZÓN la presencia de la variante india en el barco “Prometeus Leather” atracado desde el lunes en el muelle de Trasatlánticos. En total hay seis casos identificados con esta variante y dos de ellos, hombres de 28 y 67 años de edad, están ingresados en el Hospital Vithas Fátima, con síntomas leves. Están aislados en habitaciones individuales y evolucionan favorablemente, según informan a este diario fuentes sanitarias. Los otros cuatro permanecen aislados en el barco, asintomáticos o con síntomas leves, junto con el resto de positivos.

El “Prometeus Leather” es un barco habitual del puerto de Vigo, donde carga y descarga vehículos. Partió del puerto de Southampton (sur del Reino Unido), a donde había llegado procedente de Alemania y Bélgica. En la travesía, uno de los marineros comenzó con síntomas compatibles de Covid y al llegar a la ría tuvo que ser evacuado. Fue cuando se hizo las PCR a todos los miembros de la tripulación. Lo que promovió la investigación es que cuando el barco llegó a Reino Unido se produjo un cambio de tripulación. Además, parte de los marineros llegaron en avión desde la India. Por eso, al detectarse el brote de coronavirus se quiso investigar y secuenciar los casos para detectar la posible presencia de la variante india, la B.1.617. Fuentes sanitarias confirman que ningúno de los marineros (22 en total) llegó a desembarcar a su llegada a España ya que la cuarentena se inició antes de llegar al puerto de Vigo. Tan solo abandonaron el barco los dos hombres que se encuentran hospitalizados.

La variante india tiene dos mutaciones que la han puesto bajo el foco internacional. Una de ellas se llama E484Q, y se produce en la misma región del virus que otra mutación hallada en las variantes brasileña y sudafricana (la mutación de estas en lugar de una Q tiene una K) y que se sospecha que provoca que el coronavirus evada el efecto de los anticuerpos, tanto los generados por la infección natural como los de las vacunas. La otra mutación se llama L452R y ya ha aparecido antes en otras variantes; se sospecha que hace al virus más transmisible. Ambos cambios están en la proteína S de la espícula del virus, el instrumento que tiene para infectar las células humanas y a la que se dirigen todas las vacunas.

De momento, la variante india no está considerada ni variante de preocupación (VOC, por las siglas en inglés) ni variante de interés (VOI), que son las dos nomenclaturas internacionales que se utilizan en la vigilancia de las variantes (el Ministerio de Sanidad español llama a las VOC variantes de mayor impacto en la salud pública).

Sobre ella, el último informe del Ministerio de Sanidad de España acerca de la vigilancia de variantes dice: «Todavía no existen evidencias respecto a que la variante haya contribuido al aumento de la incidencia en India ni sobre su posible impacto real sobre la inmunidad. Sería necesario contar con una mayor proporción de casos secuenciados para conocer la verdadera incidencia así como con estudios in vitro y en el mundo real sobre su posible efecto en la inmunidad natural o adquirida». Es decir, de momento todo son sospechas. Pero no por ello deja de vigilarse.