¿Cómo reacciona el cuerpo ante una sobredosis de la vacuna contra el coronavirus?

Hace unos días una enfermera italiana de 23 años recibió, por error, seis dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19. La joven pasó en observación 24 horas, con mareos y dolores por todo el cuerpo. Pasado un tiempo prudencial, recibió el alta. El sanitario que le puso la vacuna contra la Covid-19, se equivocó y le administró el frasco entero, equivalente a seis dosis.

La farmacéutica Pfizer había estudiado una posible sobredosis de la vacuna con cuatro pinchazos de más, por lo que no había conocimiento de lo que puede pasar si se administran por error seis dosis.

“Por suerte es algo que no tiene mayores efectos secundarios, ni genera mayor respuesta inmune”, señala el epidemiólogo José Félix Hoyos en declaraciones recogidas en Telemadrid. “Lo único malo es que se pierden, en este caso, cinco dosis de la vacuna”. “Es algo que puede ocurrir sobre todo cuando estas poniendo entre 500 y 600 dosis en un día”, explica el experto.

La paciente italiana, de 23 años, se encontró bien tras recibir la sobredosis de vacuna y “no ha registrado efectos colaterales”. No obstante, sus médicos seguirán su evolución para valorar los efectos en su sistema inmunitario tras la recepción de un antígeno en exceso en su vacunación.

“Tengo un poco de dolor de cabeza, muchísimo cansancio y me he llevado un buen susto. Pero sigo viva e hipervacunada”, dijo a ‘Il Corriere della Sera’. Le preguntaron si pensaba denunciar al hospital y respondió con un “no” rotundo: “Son cosas que pasan, todo el mundo se puede equivocar y no ha habido ningún tipo de mala voluntad”.

La sobredosis fue comunicada a la Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) y las autoridades sanitarias regionales han abierto una investigación para aclarar lo sucedido.