Británicos y japoneses podrán entrar en España sin necesidad de PCR desde el lunes

España va a permitir la entrada de viajeros procedentes del Reino Unido y de Japón sin necesidad de una prueba PCR de detección de la Covid-19 a partir de las 0:00 horas de este lunes. Así figura en una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Fitur.

«Hemos publicado la orden ministerial por la que España permite la entrada de viajeros procedentes de países seguros no comunitarios como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, Reino Unido y Japón. Todos ellos pasan a estar en la lista de países seguros y por lo tanto son viajeros que podrán entrar en nuestro país y no tendrán que afrontar controles sanitarios a su llegada a España», ha detallado Sánchez, quien ha hecho especial hincapié en que «desde el próximo lunes España estará encantada, encantadísima, de recibir a todos los británicos sin restricciones y sin requisitos sanitarios. Todos son muy bienvenidos a nuestro país». De hecho, para no dejar lugar a dudas, Sánchez ha repetido este mensaje en inglés, con el fin de que la idea «sea reflejada en la prensa internacional», ha reconocido.

La segunda «buena noticia para el sector turístico», según ha calificado Sánchez que ha anunciado en el marco de Fitur es que «a partir del próximo 7 de junio, los turistas de todos los países y sus familiares con los que no haya plena libertad de movimientos, entre los que se encuentra un país clave para nuestro sector, como es EE UU, van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado que confirme que han sido vacunados con la pauta completa con independencia de su origen».

«Después de un año muy complicado, el peor de la historia para la industria turística, el sector ya se merecía que llegaran cosas buenas. Y estos dos avances son unas extraordinarias noticias que nos llenan de alegría y emoción, porque permitirán que el sector turístico sea la palanca que impulse la recuperación del sector, clave para nuestra economía», ha afirmado Sánchez durante su intervención.

Ambos anuncios los ha realizado Sánchez arropado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Además, el presidente del Gobierno ha aprovechado la ocasión para dar a conocer las claves del Certificado Verde Digital aprobado ayer por Europa y gracias al que «estamos convencidos de que su puesta en marcha nos van a permitir tener un verano turístico mucho mejor que el de 2020», ha avanzado, tras explicar que «gracias a ello, España retomará todas sus actividades económicas de forma segura. No es un requisito para viajar, sino un instrumento que facilita la movilidad, la llegada y el tránsito de viajeros a partir del 1 de julio».

Modificación del BOE

En concreto, el texto del BOE modifica los criterios de aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Sánchez ha anunciado también que el próximo 7 de junio se permitirá la entrada a los viajeros de todos los países, siempre que acredite haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento.

La orden ministerial informa de que en la actualidad se debate en el seno del Consejo de la Unión Europea la modificación de una recomendación que es previsible que permita la inclusión del Reino Unido y Japón entre los países exentos de restricciones. “Varios estados miembros ya los colocan en esa posición privilegiada”, asegura. “Por lo que se refiere al Reino Unido, España recibe anualmente un número de visitantes que no sólo es especialmente relevante en términos absolutos sino también relativos, por lo que muchos sectores económicos necesitan adaptar sus capacidades con anticipación a los cambios que se produzcan en fronteras.

En vista de lo anteriormente expuesto, y tras consultar con los demás ministerios afectados, se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, con el fin de incluir al Reino Unido y a Japón en su anexo. La entrada en vigor de este cambio se fija para las 00:00 horas del 24 de mayo de 2021″, subraya la norma. ¿Qué viajeros pueden entonces entrar en España sin restricciones? Los procedentes de Australia, Israel, Nueva Zelanda, Singapur, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, China y los ya mencionados de Japón y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.