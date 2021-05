Equality Stamps: La iniciativa antirracista de Correos a la que acusan de racista

La nueva colección de sellos de Correos ha vuelto a ser viral, como ya lo fue en su momento la campaña ‘No sólo amarillo’, en apoyo al colectivo LGTBI+, y que fue todo un éxito gracias a convertir el amarillo en arcoíris. Ahora se trata de la colección ‘Equality Stamps’, que tiene como objetivo concienciar sobre la desigualdad racial. La iniciativa se anunció este 25 de mayo, justo un año después del asesinato del estadounidense George Floyd a manos de un policía en Mineápolis.

“En Correos creemos que el valor de una persona no debería tener color, por eso lanzamos #EqualityStamps: una colección de sellos en la que cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá. Reflejando así una injusta y dolorosa realidad que no debería existir”, rezaba el tuit de Correos. Las reacciones no se hicieron esperar.

Críticas y memes: ‘En su cabeza era espectacular’

Si bien la campaña ya es un éxito porque ha vuelto a ser trending topic, son muchas las reacciones que acusan a Correos de insensible. De hecho, no son pocos los internautas que consideran la iniciativa antirracista de Correos racista. Una de las respuestas más recurrentes a la osadía o patinazo de Correos es el ya famoso meme de: “En su cabeza era espectacular”.

La anterior iniciativa viral, ‘No sólo amarillo’, ayudó a Correos a recaudar más que con cualquier publicidad al uso. Ahora está por ver qué acogida tendrá esta. Si al final habrá aclaración por parte de la empresa pública o si con los días la acogida mejorará.

La campaña salió ayer 25 de mayo, coincidiendo con el aniversario del asesinato de George Floyd.

De momento, los sellos se pueden comprar en la página web de Correos. El más claro, que es la Tarifa C, se vende a 1,60€; el segundo más claro, que es la Tarifa B, a 1,50€; el marrón oscuro, que es la Tarifa A2, a 0,80€, mientras que el completamente oscuro, la Tarifa A, a 0,70€. En la web el mensaje es el siguiente: “Lanzamos una colección de sellos contra la discriminación racial que tiene como objetivo defender la diversidad, la inclusión y la igualdad de derechos”.

¿Lucha contra el racismo o refuerza la idea racista?

En las redes algunos se preguntan si el mensaje de Correos, queriendo concienciar sobre la discriminación racial, no estará reforzando precisamente esa idea. Una idea que va desde la esclavitud hasta la discriminación a la hora de buscar un trabajo o un hogar. Hasta el momento, la campaña de Correos da que hablar, pero no como posiblemente habían pensado en el departamento de comunicación de la empresa pública.

“Hay gente que piensa que el valor de una persona depende de su color de piel. Por eso los sellos tienen un valor distinto según el color de la piel que representan. Cuanto más oscuro sea el sello, menor valor tendrá. Así que para enviar algo lejos, necesitarás más sellos negros que blancos. Convertimos así cada carta y cada envío en un reflejo de la desigualdad que crea el racismo. En una protesta. Equality Stamps. Una colección de sellos que reivindica que el valor de una vida no debería tener color”, es el mensaje que Correos envía a través del vídeo de promoción de la campaña.