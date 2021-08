Chats, covid y negacionismo

Las relaciones en los tiempos de covid tienen sus propias reglas. Han cambiado los saludos, el número de asistentes a las reuniones e incluso la manera de intercambiarnos las opiniones. ¿Existen reglas no escritas para comportarnos en esta era covid? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un chat de amigos aparece uno no vacunado que apuntala su decisión con argumentos negacionistas? Los ingleses señalan en sus manuales de protocolo los famosos «don’t», que indican los asuntos que no pueden caber en las conversaciones de las cenas de sociedad. Don’t talk about sex, don’t talk about politics, don’t talk about religión. Ni sexo, ni política, ni religión. Dada la pasión de más que se libera en el fútbol, quizás sería interesante dejarlo fuera también, pero ¿y la covid? ¿Qué tenemos que hacer respecto a este virus, desde hace año y medio omnipresente en nuestras vidas? Llevamos año y medio hablando de contagiados, desaparecidos, cuarentenas, mascarillas y por fin…, de vacunas. Y es aquí donde aparecen más problemas. Tras tantos meses de pesadilla, en el aire aún flotan las teorías «conspiranoicas»y los presuntos réditos económicos del virus, pero sobre ellos, las ganas de todos de acabar cuanto antes con esta tortura. Solo que unos con vacuna y otros no. ¿Y cuál debe ser la actitud? Si alguien en un chat declara que no quiere vacunarse, ¿hay que entenderlo, respetarlo, combatirlo o convencerlo? Las normas de urbanidad nos exigen la comprensión de las opiniones ajenas pero, ¿también si afectan a nuestra propia vida? Los Gobiernos central y autónomos aún siguen valorando el certificado Covid para distintas actividades ¿acabará siendo también imprescindible en las relaciones de amistad? ¿Seguirán siendo igual de amigos los vacunados y los no vacunados? ¿Continuarán queriendo encontrarse fuera de los chats?.