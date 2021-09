«El caso del intercambio de bebés de Logroño no es el primero ni será el último»

El caso de las jóvenes intercambiadas al nacer en el Hospital San Millán de Logroño demuestra que, pese a los actuales protocolos, acabar en otro hogar es bien posible. El Dr. Antonio Garrido-Lestache, impulsor en 1989 de la huella dactilar de un recién nacido, lleva años denunciando que algo así podría ocurrir.

–¿Es un caso excepcional?

–Es lo más natural del mundo, puesto que en España, al no cumplir la ley de identificación del recién nacido, el niño puede ser cambiado. Si el menor es identificado con las huellas dactilares bien tomadas al nacer y antes de salir del hospital, así como a la madre, tendríamos la garantía absoluta de que es hijo de su progenitora.

–¿Es un error humano o también habría que reclamar a las autoridades que asuman su parte de culpa por no haber fomentado y exigido que las huellas dactilares las tomen profesionales en dactiloscopia del recién nacido?

–El Estado ha depositado en médicos y matronas esta obligación que es jurídica y no médica. En las maternidades se deberían crear servicios de identificación del recién nacido con personal titulado en dactiloscopia del recién nacido. Hay que quitar esta tarea al personal sanitario porque es administrativa y no médica. El Estado es responsable de no haber hecho esta labor. Y las matronas deberían haberse negado a hacerla, ya que no es su trabajo. No se trata de señalar, sino de hacer las cosas bien, y hoy los hospitales no están preparados para la toma correcta de huellas dactilares.

–¿Y cómo pueden negarse los sanitarios ?

–Solicitándolo al Colegio de Médicos para que lo reivindique.

–Lleva 32 años luchando por evitar el cambio de niños al nacer. ¿Qué pensó cuando escuchó el caso de Logroño?

–Que no era ni el primer caso ni el último. Es la cosa más lógica cuando se tiene un sistema que no funciona. Los niños salen del hospital sin identificar.

–¿Cuántos bebés nacen cada día en España y cuántos profesionales en dactiloscopia hay en nuestro país?

–Nacen unos 800 diarios. Y no hay ningún profesional especializado en dactiloscopia en nuestro país. De hecho, en España no existe el título de dactiloscopia. En Argentina, en cambio, sí.

–¿No se toman bien las huellas o no se hace esta prueba?

–Solo se ven manchones, huella ninguna, por lo que no se identifica nada. Pero es que nadie nace sabiendo.

Arriba, ejemplo de las huellas dactilares mal tomadas. Abajo, cómo deberían hacerse FOTO: Jesús G. Feria La Razon

–Como pediatra, ¿ha visto cosas raras en las maternidades?

–Pulseras de quita y pon que se caen... y no digamos ya cuando existían los nefastos nidos. Todo menos tomar bien las huellas dactilares de la madre y el hijo al nacer y al salir del hospital.

–Pero, ¿ha visto pulseras de identificación de los bebés en el suelo?

–Sí, por supuesto.

–Madre mía... ¿Recomendaría a los futuros padres que algún familiar esté 24 horas pegado a donde lleven a su hijo dentro del hospital?

–No, no hace falta llegar a eso.

–Por cierto, ha sido recientemente bisabuelo. ¡Enhorabuena! ¿Cuénteme si hicieron bien la toma de las huellas dactilares de su biznieta y de la madre?

–Era como las demás, incalificable, una mancha en la que no se identifica absolutamente nada. Igual que todas las que se hacen.

–¿Alguien puede decir con el 100% del convencimiento que es hijo de quien es en España?

–Si no se hace un ADN a madre e hijo, no. El artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que cuando un niño pierde la identidad al nacer, los Estados tienen la obligación de devolverle esa identidad por lo que deberíamos tomar el ADN del menor y la madre para asegurar su identidad y tomar correctamente la huella dactilar.

–¿Se cotejan las huellas dactilares que a uno le hacen en comisaría para sacarse el DNI con las del hospital?

–La Policía hace el DNI con la huella a partir de los dos años. Pero no se coteja con las del Hospital porque estas no sirven para nada. De hecho, puede haber un cambio de identidad que se puede hacer legal en la propia comisaría.

–La última vez que hablé con usted me explicó el invento de la empresa japonesa NEC, un escáner que evitaría los problemas actuales de la identificación al permitir tomar la huella mediante biometría. ¿Eso es como tomar una foto? ¿O hace falta estar formado en dactiloscopia?

–Habría que fabricar un escáner para recién nacidos para facilitar la toma de estas huellas. Algo de formación se debería tener, pero es como hacer una prueba de rayos X.

–Su siguiente objetivo es lograr que España aporte a la ONU el DNI infantil de la Comunidad de Madrid basándose en la tinta o con esta nueva tecnología para defender así el derecho a la identidad legal del niño al nacer. ¿Hoy ese derecho no está asegurado?

–No lo está. Por eso es tan importante promover un DNI basado en la huella dactilar, esto es absolutamente viable si se hace bien. La Policía científica española y la argentina certifican que es viable. Estoy dispuesto a demostrarlo donde sea. Además, España puede ofrecerlo a la ONU.