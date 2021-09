Raphael gana el premio “A toda una vida profesional” de Fundación Mapfre

Reconocer el compromiso, la generosidad y la solidaridad es el objetivo de la nueva edición 2021 de los Premios Sociales de Fundación Mapfre, que destacan a las personas e instituciones que han realizado actuaciones en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social. La dotación global de los premios es de 120.000 euros y su entrega se realizará el 6 de octubre, en un acto que será presidido por S.M. la Reina Doña Sofía y que se celebrará en el Casino de Madrid. En la edición de este año se han recibido un total de 1.219 candidaturas, procedentes de Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, África y Asia. De todas ellas, han resultado premiadas las siguientes:

El premio A Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez ha sido otorgado al cantante Raphael por su larga e incansable trayectoria, protagonizada por una amplia y exitosa discografía, en la que destacan sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas que han registrado más de 50 millones de copias. También se ha reconocido su lado más solidario y sus valores familiares. El artista colabora desde hace tiempo y de forma activa con el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz con el fin de impulsar programas de ayuda a las personas sin hogar. Coopera, además, en acciones organizadas por Unicef para apoyar la vacunación infantil en el tercer mundo, así como en iniciativas de la Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL) para promover la recogida de alimentos.

El Proyecto ‘Modelo 360º de desarrollo social’ (Fundación Juanfe) ha recibido el premio al Mejor Proyecto por su Impacto Social. El proyecto galardonado ayuda a las madres adolescentes sin recursos para que sean mujeres autosuficientes por medio de programas que ayudan a mejorar su salud mental y física, fomentan la educación en derechos, valores y habilidades sociales, proporcionan formación técnica profesional certificada y promueven su inclusión en el mercado laboral. El objetivo final es integrarlas en la sociedad para que escapen de la pobreza y tengan oportunidades, no solo para ellas sino también para sus familias. Catalina Escobar (Bogotá, 1962) creó hace 20 años la Fundación Juanfe para ayudar a estas jóvenes madres y contribuir a salvar la vida de muchos menores, una labor que inició en Colombia, donde una de cada cinco madres tiene entre 15 y 19 años. Desde entonces, esta entidad social, que trabaja con éxito en otros países como España, Panamá y Chile, ha atendido a 2.000 menores y ha facilitado que 2.500 madres adolescentes encuentren trabajo.

Por su parte, el Grupo Social ONCE se ha hecho con el premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social. Desde su creación en 1938, Grupo Social ONCE ha dado pasos de gigante en la inclusión de personas invidentes y con otro tipo de discapacidad tanto en España como en otros países europeos y de América Latina. La organización, que figura entre las empresas con mayor reputación de España, ha desarrollado un modelo organizacional de éxito, basado en la solidaridad que genera riqueza y que ofrece la oportunidad de tener un trabajo digno e independencia económica para millones de personas con discapacidad, un aspecto que esta institución considera fundamental para su inclusión social. En la última década, Grupo Social ONCE, que en la actualidad emplea a más de 71.000 trabajadores, el 58% personas con discapacidad, ha sido capaz de crear 22 puestos de trabajo diarios gracias a la popularidad de sus productos de lotería, su fuente principal de ingresos.

Abel Veiga (Universidad Pontificia de Comillas), por su parte, se ha hecho con el X Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, por su trabajo ‘Seguro y tecnología. El impacto de la digitalización en el contrato del seguro’. El autor, que ha dirigido numerosas investigaciones, asegura que las nuevas tecnologías están revolucionando el diseño del contrato de seguro, así como la manera de comercializarlo y distribuirlo, y lo están haciendo, además, con un fuerte espíritu competitivo entre aseguradores y distribuidores. Así mismo destaca, que actualmente el seguro se encuentra en medio de una transición, y también ante un enorme reto, que consiste en adaptarse, con nuevas reglas en el marco regulatorio, a un nuevo escenario que ha surgido como resultado de que las empresas, principalmente las financieras, están irrumpiendo con nuevas formas, menores costes y con un amplio conocimiento de las necesidades del consumidor.