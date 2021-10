Un hombre virgen, de 41 años, crea una web para buscar a una mujer sin experiencia en el sexo

Steve Carell no sabía quien era el australiano Daniel Piechnick cuando ideó un disparatado argumento para el guión de “Virgen a los 40″. La cinta, que se convirtió en la comedia del año en 2005, contaba la vida de un hombre encantador que a sus 40 años no ha mantenido relaciones sexuales y que contaba con un grupo de compañeros de trabajo que tratan de ayudarle a superar esta situación.

Ahora, 16 años después, Piechnick se ha hecho popular porque ha creado una web para encontrar pareja. A sus 41 años confiesa que no ha mantenido relaciones sexuales y que busca una mujer con la que formar una familia. A pesar de su situación, este australiano es muy duro con sus exigencias, algo que no se sabe si cambiará pero, a priori, parece difícil que encuentre una candidata que cumpla con los requisitos.

Piechnick explica en la web “Single Guy From Adelaide (soltero de Adelaida)” que quiere una mujer que haya pasado su vida enfocada en su carrera y que “se guardara” para más adelante para cuando “fuera el momento adecuado”. Eso significaría que están alineados. Se define como una persona segura, positiva y extrovertida, que le gusta hacer reír a la gente y trata de no espantar a las candidatas: “no soy un bicho raro ni tengo problemas sociales”.

Además, añade “podemos empezar como amigos. No tengo prisa y es necesario construir una relación sobre la base de una maravillosa amistad”. “Sería bueno tener una familia, tengo la madurez y los recursos para hacerlo, pero no tengo prisa. Estoy abierto a casarme, si es algo que es importante para mi pareja.

Steve Carell protagonizó la comedia "Virgen a los 40" FOTO: Archivo

Desde que creó el site hace cinco años todavía no ha recibido ningún mensaje de una candidata idónea y aunque considera que es bastante “frustrante”, no pierde la esperanza de conocer a alguien con quien pueda “hacer todo desde el principio”. Durante este tiempo ha conocido a algunas mujeres “realmente agradables”, pero ninguna de ellas ha sido la adecuada.

Entre los requisitos, el primero y fundamental es que no haya tenido relaciones sexuales. “A pesar de mi propia falta de experiencia, me doy cuenta de que la mayoría de las personas de cierta edad han ido más allá de cogerse de la mano y besarse. Sólo busco a una de las pocas personas que no ha hecho nada más que eso. Entiendo que la gente ha tenido todo tipo de experiencias diferentes y ha estado en todo tipo de circunstancias diferentes, algunas muy buenas, otras muy malas. No estoy en posición de juzgar a nadie. Solo busco a alguien como yo, algo difícil en estos días”, explica.

Daniel Piechnick tiene 41 años y no ha mantenido relaciones sexuales. Ahora pretende encontrar pareja y busca a una mujer que tampoco tenga experiencia en el sexo FOTO: Daniel Piechnick

Sobre la edad, no ha puesto ninguna imposición pero tiene claro que busca a una mujer “educada e informada”, con ganas de “conectarse a nivel intelectual” hablando de “filosofía, literatura, ciencia o cualquier tema académico”.

Un “frikie” que hizo de los juegos de mesa su forma de vida

Para dar mas pistas a las posibles candidatas, este australiano da todo tipo de detalles sobre su vida, sus aficiones y sus tendencias políticas. Es muy aficionado a los juegos de mesa, sobre todo al Scrabble y al juego de cartas Magic: the Gathering. Con el primero, empezó con 12 años y se impuso en varios torneos y estuvo cerca de ganar los campeonatos nacionales en Brisbane en 1994. Su principal afición era la lectura de diccionarios para conocer palabras.

Después llegó su pasión por “Magic: the Gathering”, un juego de cartas de estrategia al que comenzó a jugar en la educación secundaria y que le llevó a jugar en torneos internacionales. Quedó tercero en los campeonatos nacionales de 2005 y represento a Australia en el campeonato mundial de ese mismo año en París.

No es de extrañar que se dedique a diseñar juegos de mesa, empresario de internet e inversor. Su primera Radlands, un juego de cartas postapocalíptico, lanzado este año gracias al apoyo logrado por crowdfunding y que será distribuido a nivel mundial a finales de 2021.

Otra de los pilares de su vida es la política. Simpatiza con los demócratas australianos porque la política siempre ha estado muy presente en su vida y en la de su familia. Aunque aclara que con el paso del tiempo cada vez se lo toma menos en serio y que le gusta leer mucho y escuchar a la gente para saber cuales son sus puntos de vista acerca de determinados temas, incluso con personas con ideales radicalmente “diferentes a los míos”.

Y no se queda ahí, porque también cuenta la historia de su familia, sus orígenes. Sus abuelos eran holandeses y se trasladaron a Holanda a finales de la década de los 50 camino de Australia. Pero en realidad, sus orígenes hay que buscarlos en la antigua Rusia.

Mensajes de apoyo

Son muchos los mensajes que este emprendedor de Adelaida ha recibido durante estos años. Algunos sospechan de su anuncio y creen que se trata de una estrategia de marketing pero otros le apoyan en una búsqueda que reconocen que no será fácil. “¿Buscando una chica virgen?, Muy sospechoso en estos días...”, indicaba un usuario.

Pero también le escribieron otras personas que afirmaban entenderle y le aconsejaron que no fuera tan estricto con sus exigencias: “Te entiendo perfectamente, yo estuve esperando hasta los 30 años. También tuve ideas parecidas a las tuyas. Tuve la suerte de conocer a una mujer encantadora si no todavía estaría esperando a encontrar a la adecuada. Ella fue la primera pero también la última hasta la fecha, y llevamos una década casados”. Pero había una diferencia entre ambos casos: “Ella tenía experiencia en las relaciones sexuales, pero tuve que tomar una decisión. En ese momento me vi envejeciendo solo si mantenía la idea de buscar a una persona inexperta como yo. Y no me arrepiento de la decisión”.

También algunas mujeres le han escrito para solidarizarse con él y mostrarle su apoyo: “No soy la mujer que buscas, pero espero que la encuentres. Pareces tan bueno y genial. ¡Buena suerte, amor!”, indicaba una de ellas.