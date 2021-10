«Guerra» por el uso de la mascarilla en el recreo

El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los colegios de la región durante el recreo y al aire libre a partir del próximo lunes ha desatado un terremoto de reacciones a favor y en contra de la medida. Tras comunicar la noticia, Díaz Ayuso destacó en el Pleno de la Asamblea de Madrid que «es mucho» lo que se debe a los niños, que serán «una generación marcada por la pandemia», y destacó que «hay que seguir su ejemplo».

Pero la respuesta desde el Ministerio de Sanidad no ha tardado en llegar. La ministra, Carolina Darias, ha pedido a la Comunidad de Madrid que no se adelante a otras comunidades con la retirada de la mascarilla en el patio, y ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo conjunto entre el Ministerio y las comunidades en este aspecto. «Pido a las comunidades autónomas que sigamos yendo de la mano, porque esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, la Conferencia Sectorial de Educación... Hago una llamada a la unidad de acción, que nos ha permitido que nuestros entornos escolares sigan siendo seguros», ha indicado Darias antes de participar en la III Jornada Anual de Concienciación sobre la Vacunación celebrada hoy en el Congreso.

Según recordaron fuentes de Sanidad, la declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente a la covid para este curso en los centros educativos, que fue aprobada por el Gobierno central y las autonomías, establece que el uso de cubrebocas sea obligatorio en los colegios a partir de los seis años de edad, con independencia de que haya o no distancia de seguridad o que se pertenezca a un grupo de convivencia estable.

Representantes de las comunidades se han manifestado en relación a esta polémica. Entre ellos, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha defendido que medidas como la eliminación de la mascarilla en los patios escolares se tome a nivel nacional, dentro del Consejo Interterritorial de Salud. Aunque no quiso valorar la decisión de Madrid, Igea recordó que los niños de 12 años aún no han sido vacunados, y que ahora mismo son el grupo que registra una mayor incidencia por coronavirus (54 casos por 100.000 habitantes).

En esta misma línea se pronunció Fernando López-Miras, presidente de Murcia, quien declaró que su región esperará las indicaciones de los profesionales sanitarios y expertos en Epidemiología y Salud Pública que forman parte del Comité de Seguimiento Covid-19. «Lo vamos a hacer así porque ha funcionado», como demuestra que su comunidad se haya convertido «en un ejemplo en la gestión de la pandemia».

Por su parte, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, declaró que la incidencia de la gripe y otros virus respiratorios será mayor este año, con lo que «el uso de la mascarilla va a estar muy recomendado todo el invierno hasta la primavera».

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el de las Islas Baleares informaron el miércoles de que no se planteaban por el momento eliminar las mascarillas en el recreo.

Ahora mismo, ya hay algunas regiones que permiten no llevar cubrebocas al aire libre mientras haya distancia de seguridad. Entre ellas está el País Vasco, donde los alumnos de Educación Secundaria (ESO) pueden estar en el patio sin ella mientras estén separados 1,5 metros para beber y comer, así como para realizar ejercicio físico intenso. En Asturias se puede asimismo ir sin mascarilla desde hace dos semanas con distancia de seguridad. En Cataluña, la Generalitat ha aprobado un nuevo protocolo por el que los cubrebocas son obligatorios para niños de 6 o más años, pero pueden no llevarlo con distancia de seguridad y cuando los alumnos realicen actividades deportivas o cuando toquen instrumentos de viento.

Algunos expertos se han pronunciaron asimismo sobre la decisión de la Comunidad de Madrid. La jefa de sección de Pediatría Infecciosa del Hospital La Paz, Cristina Calvo, consideró que «este es un buen momento» para eliminar la mascarilla al aire libre, porque la incidencia es muy baja. «En el exterior el virus, de existir, se elimina rápidamente», precisó. En la misma línea se manifestó el epidemiólogo Fernando García, miembro de la Asociación Madrileña de Salud Pública, que cree «coherente» dejar de usarlas exteriores, si bien ve «aconsejable» guardar la distancia de 1,5 metros.