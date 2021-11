Galán a Al Gore: “Tenemos que cerrar el carbón”

Medio ambiente

Urgencia, urgencia y urgencia. Es el mensaje que ha trasladado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a Al Gore, ex vicepresidente de EE UU y premio nobel de la Paz por su implicación contra el cambio climático, en su encuentro mantenido en el marco de la COP26. Galán ha incidido en la necesidad de actuar con urgencia contra el cambio climático: “Tenemos que hacer todo lo que podamos en esta década, debemos ser muy ambiciosos y el momento es ahora. No queda tiempo y es trabajo de todos. Debemos reforzar la labor de los últimos años para que se traduzca en bienestar y empleos para los ciudadanos”.

En la Jornada de la Cumbre del Clima focalizada a Acelerar la transición mundial hacia la energía limpia, el presidente del Iberdrola ha querido insistir en la necesidad de “cerrar el carbón por completo y demoler esas centrales”. Y ha lanzado un aviso: “si no lo hacemos, cuando tengamos problemas de mercado a corto plazo, siempre existirá la tentación de volver a ponerlas en marcha. El carbón no tiene cabida en un sistema energético moderno”.

Economía descarbonizada

En la misma línea, Sánchez Galán ha asegurado que “debemos poner todos los recursos en tecnologías cero carbono, no dedicarlos a tecnologías que tendrán una vida corta. No debemos pensar en bajo carbono, sino en cero carbono. Y debemos hacerlo teniendo en cuenta la dimensión social de la transición en nuestro análisis. Si no, habremos fracasado”.

Y es que este es uno de los objetivos centarles del grupo Iberdrola: liderar el camino hacia una economía descarbonizada y resiliente, a través de un modelo de negocio sostenible y eficiente. La lucha contra el cambio climático ha sido el motor principal de su estrategia de crecimiento rentable, con inversiones de 120.000 millones de euros en renovables, almacenamiento energético y redes durante los últimos 20 años y el compromiso de invertor otros 150.000 en esta década.

Cerrar centrales

En línea con su apuesta por la descarbonización, Iberdrola ha completado el cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), culminando así un proceso iniciado en 2001 que le ha llevado a clausurar 17 centrales térmicas de carbón y fuelóleo en todo el mundo, con una producción total de más de 8.500 MW. Asimismo, la compañía también ha reducido en un 75% sus emisiones de CO2 en los últimos 20 años.

Con una producción libre de emisiones del 80% a cierre de los nueve primeros meses de 2021, el grupo Iberdrola se ha comprometido a ser neutro en carbono en 2030 en Europa, donde sus emisiones ya son solo de alrededor de 50 g/kWh a cierre de los nueve meses 2021, así como a reducir su intensidad de emisiones de CO2 a nivel global hasta los 50g/kWh —serían de 70g/kWh a finales de 2025—, hasta ser neutro en carbono a nivel global en 2050.

“Quien contamina, paga”

El presidente de Iberdrola ha advertido que los compromisos de descarbonización que saldrán de la cumbre del clima COP 26, que se celebra en Glasgow, sólo serán posibles si los gobiernos proveen un marco regulatorio estable, coherente, predecible y con seguridad jurídica.

Ha destacado la importancia de que el desarrollo de la energía limpia no se vea afectada por problemas temporales, como está sucediendo en estos momentos con la subida del precio del gas, que está facilitando a algunas compañías desandar el camino y apostar nuevamente por el carbón.

Para Sánchez Galán, a las reglas estables habrá que sumar otras medidas, como la inmediata suspensión de los subsidios a los combustibles fósiles, o proporcionar señales de precios bajo el precepto de “quien contamina paga”.

Activista de primera línea

José Ignacio Sánchez Galán, y José Jon Imaz, presidente de Repsol, han sido los dos únicos españoles que han formado parte del selecto «club» «The Green 30 for 2020», integrado por las 30 personalidades más influyentes en el impulso de la lucha contra el cambio climático. En este ranking han compartido liderazgo con el expresidente de Microsoft, Bill Gates; el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

La consultora Bloomerg incluyó a Galán en esta particular clasificación cuando Iberdrola terminó de instalar, en 2019, los 1,43 millones de paneles solares de la central fotovoltaica ‘Núñez de Balboa’, la instalación solar más grande de Europa, ubicada en Extremadura.