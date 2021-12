«Mi madre, antes de morir, tuvo un presentimiento»

Dicen que la suerte es caprichosa. Llega cuando menos se la espera y devuelve la alegría y la ilusión incluso a aquellas personas que lidian contra la mayor de las adversidades. Es el caso de las familias palmeñas que, con impotencia e incertidumbre, veían cómo la lava procedente del volcán destruía sus casas y engullía cualquier atisbo de felicidad. Ahora, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha bendecido a la Isla Bonita con un buen pellizco a través de dos cuartos premios: el 42833 y el 91179. En total, se han repartido 400.000 euros en la isla.

Eneritz tiene en su poder dos décimos del número 42833. Le cuesta contener las lágrimas para contarnos su historia. «Estamos tan desolados que comprar lotería no entraba dentro de nuestras prioridades. Pero mi madre, recientemente fallecida, me animó a hacerlo. Tuvo el presentimiento de que iba a tocar. Antes de morir, me dijo que la esperanza es lo último que se pierde. Tenía razón. Compré dos décimos, uno para ella y otro para mí. Por algún motivo, ella siempre quiso que le guardara el suyo. Ahora sé que el motivo es seguir protegiéndome y velando por mí allá donde esté».

Pedro es otro de los agraciados con el número 42833, dotado con 200.000 euros a la serie. En su caso, la fortuna le ha sonreído desde Almendralejo (Badajoz). Este pintor jubilado lo tiene claro. Va a compartir el dinero con su familia. «Recibir un premio así no es lo que da satisfacción. Compartirlo con mi familia, que me ha apoyado en momentos como cuando atravesamos la crisis del ladrillo, es lo que me llena de felicidad».