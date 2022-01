08:19 h Confirmados tres casos en Cataluña y Baleares de la variante Ómicron “sigilosa” Dos casos del sublinaje de la variante ómicron del covid-19, conocido como BA.2, han sido detectados en Cataluña y un tercero en Baleares, según han confirmado los Departamentos de Salud de las dos comunidades autónomas. El de Baleares ha sido localizado por el servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases, de Palma, que coordina Antoni Oliver. Esta subvariante, denominada “ómicron sigilosa” porque, según los primeros exámenes, es indetectable en los test diagnósticos, es muy similar a la ómicron original y ahora se está estudiando si es o no más contagiosa, tras su crecimiento en países como Dinamarca y Reino Unido.

08:12 h

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido prorrogar los aforos actuales en los eventos deportivos, de tal forma que en espacios abiertos se mantienen en el 75% (fútbol) y en el 50 % si son cerrados (baloncesto, balonmano, fútbol sala).

08:07 h

La actualización de la Situación Epidemiológica de las Variantes de SARS-CoV-2 en España, elaborada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón dentro del Ministerio de Sanidad, confirma que en la semana comprendida entre el 27 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de este año se había detectado ya un caso de la Ómicron «sigilosa». Se trata del linaje BA.2 de la Ómicron «original» (BA.1).

08:02 h

Todos recordamos las dantescas imágenes llegadas de la India en abril del año pasado, de piras funerarias enormes y miles de muertos consecuencia de los estragos del coronavirus en una población mayoritariamente no vacunada y que provocó lo que empezó llamándose «variante india», posteriormente rebautizada como Delta. La historia volvió a repetirse a mediados de noviembre en otro país –Sudáfrica– y con otro nombre –Ómicron–, pero con los mismos protagonistas: el SARS-CoV-2 y la falta de vacunas en los países menos desarrollados. Y es que si hay una cosa clara en la pandemia es que el virus –todos– no entienden de fronteras, y mientras no haya vacunas para todos el problema no cesará.

07:42 h Madrid comienza a enviar 330.000 SMS para promover la tercera dosis de vacuna La Comunidad de Madrid comenzará a enviar a partir de este jueves más de 330.000 mensajes SMS para promover la administración de la tercera dosis frente a la covid-19 en el grupo de población con edades entre 60 a 69 años y pacientes con factores de riesgo, que aún no han recibido el suero adicional. Hasta ayer, miércoles, 2.186.153 personas disponían de esta dosis de refuerzo en la región madrileña, según el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad. En concreto, la Dirección General de Salud Pública remitirá a más de 110.000 personas en el tramo de edad comprendido entre 60 y 69 años un mensaje SMS ofreciéndoles la posibilidad de inmunizarse por tercera vez en un punto de vacunación próximo a su domicilio.