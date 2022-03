¿Nos pueden multar por usar el teléfono móvil en el soporte del coche mientras circulamos?

El pasado 21 de marzo entraron en vigor los cambios introducidos en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El proyecto de ley, que fue aprobado el pasado 2 de diciembre de 2021 y que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

Para resolver las dudas de los conductores que hayan podido surgir respecto a la nueva normativa, Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha contestado a varias preguntas formuladas por los ciudadanos en un encuentro digital a través de la página web del organismo.

En el acercamiento con los conductores, los usuarios han mostrado sus dudas y reticencias por la retirada de la norma que permitía aumentar la velocidad en 20km/h para adelantar en carreteras convencionales, así como varias cuestiones acerca del uso de dispositivos electrónicos tanto en el coche como en las motocicletas.

¿ Nos pueden multar si utilizamos un soporte para el móvil?

Según la reciente reforma de la normativa, la DGT penaliza, desde el pasado 21 de marzo, con la retirada de seis puntos del carnet a los conductores que manipulen el teléfono móvil con la mano y con tres puntos si se está haciendo uso del dispositivo aunque se encuentre en el soporte, indistintamente del lugar en el que se encuentre colocado.

En base a esta cuestión, un conductor llamado Pepe Zamorano ha preguntado sobre si se pueden utilizar soportes homologados para teléfonos móviles en los vehículos, a lo que Navarro ha respondido: “Sí, sin ningún problema. Lo que no puede hacer es manipular el móvil mientras conduce, es un hecho denunciable y conlleva la pérdida de 3 puntos. Si usted necesita utilizar su móvil, pare en un lugar adecuado, realice las operaciones que necesite con su móvil, y luego reanude la conducción”.

Por su parte, el conductor Alan, de Jaén, ha querido hacer referencia al uso de dispositivos, como los relojes inteligentes, mientras se circula, a lo que el director de la DGT ha respondido que “al no tener que sujetarlos con la mano para utilizarlos no interfieren en la conducción. Tienen el mismo tratamiento que un manos libres”.

¿Y qué pasa con las motocicletas?

Un motorista con auriculares. Esta practica es muy peligrosa y puede ser sancionada con una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir FOTO: La Razón (Custom Credit)

El conductor José Vieiros, por su parte, ha querido ir más allá y conocer la norma sobre el uso de estos dispositivos inalámbricos en las motocicletas. “Dentro de un turismo no se puede llevar cascos o auriculares porque distraen al conductor... cosa que comparto. Pero ahora sacan ustedes que en las motocicletas, sí se puede llevar y para estos conductores no distraen. No es relevante la forma en que los utilicen, nadie sabrá si están escuchando música o temas de la navegación”. A lo que Navarro ha contestado: “Se trata de dispositivos que están homologados por la Unión Europea y han pasado todos los controles. Su objetivo es incrementar la seguridad del motorista. Su uso indebido escapa a la norma”.

Por último, el director de la DGT ha querido agradecer a los usuarios sus preguntas y ha recordado que: “La Seguridad Vial hay que cuidarla, mantenerla al día y adaptarla a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, y eso es lo que hemos intentado hacer con esta reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en vigor el 21 de marzo. Habían pasado ya 10 años desde la última modificación del Permiso por Puntos y era un período razonable para su actualización. Estoy seguro de que es un paso adelante en el proceso que entre todos estamos realizando para hacer de nuestro país un referente en movilidad segura”.