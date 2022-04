Los técnicos en Salud Pública que integran la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta aconsejan aplazar el fin de las mascarillas en espacios interiores hasta después de Semana Santa. A su juicio, las nuevas medidas que se están poniendo en marcha para la vigilancia y el control de la Covid-19 en esta nueva fase deben realizarse «progresiva y consecuentemente», de tal forma que cualquier cambio en las normas de uso de los protectores buconasales se posponga hasta después de estas fiestas.

Por otro lado, el virólogo alemán Christian Drosten ve “lógico” que los países comiencen a relajar las medidas de protección contra la Covid-19. No obstante, advierte de que los gobiernos deben seguir de cerca el desarrollo de la pandemia y, por supuesto, hacer ajustes si es necesario”. “Las condiciones básicas han cambiado y, por supuesto, también hay razones por las que ahora se están relajando las medidas”, indica Drosten, que avisa: “El virus no se ha vuelto absolutamente inofensivo”. El virólogo señala a países como Reino Unido y Dinamarca que, al relajar las restricciones, han sufrido un repunte de las hospitalizaciones. Drosten señala que todavía hay un alto riesgo, sobre todo para las personas mayores: “Ahora estamos viendo que las personas mayores, de 65 o 70 años, se están infectando cada vez más”. Drosten se muestra pesimista sobre el próximo invierno, cuando habrá que tomar “medidas más duras”. Cree que el virus seguirá cambiando: “Por el momento no sabemos exactamente si será un sucesor de Ómicron o si será otro virus que proceda de la variante original. Ya no podemos esperar que la vacunación nos proteja contra la transmisión, y mucho menos el próximo invierno”.

08:35 h

Salud Pública llama a completar pautas de vacunación y las dosis de recuerdo

La Comisión de Salud Pública insiste en la importancia de completar las pautas de vacunación tanto en los menores de entre 5 y 12 años como en las dosis de recuerdo para los mayores de esa edad que establece la estrategia de vacunación contra la Covid-19. Es una de las recomendaciones adoptadas ayer en la reunión que han mantenido los técnicos de Salud de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad en medio del debate sobre la eliminación de las mascarillas en interiores, asunto que no ha sido tratado en el encuentro.

Según los últimos datos de Sanidad (del pasado 1 de abril), solo un 38,2 % de los menores de entre 5 y 12 años tienen la pauta completa de la vacuna contra la Covid, mientras que en la población de más de 12 poco más de la mitad (51,7 %) se ha puesto la dosis de refuerzo. Hasta el pasado viernes, al 92,5 % de la población mayor de 12 años (39.004.820) se le había administrado la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

08:14 h

China detecta 1.415 nuevos contagios de covid y casi 20.000 asintomáticos

La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este miércoles la detección de 1.415 nuevos positivos al coronavirus en la víspera -1.383 por contagio local-, además de 19.199 casos asintomáticos. Las provincias o ciudades con mayor número de casos de transmisión comunitaria fueron Jilin (noreste, 973), Shanghái (este, 311) y Zhejiang (sureste, 17).

China, que aplica una severa política de “tolerancia cero” hacia el nuevo coronavirus, atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.

Las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 19.199 casos asintomáticos, 19.089 de ellos locales (la mayoría en Shanghái), aunque Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

08:05 h

La vacuna contra la Covid-19 protege a la mayoría de pacientes con cáncer, pero el riesgo sigue siendo mayor en cánceres de sangre

Investigadores del Centro Oncológico Integral Melvin y Bren Simon de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) han evidenciado que la vacuna contra la Covid-19 protege a la mayoría de los pacientes con cáncer de contraer la enfermedad, pero algunos pacientes con ciertos tipos de cáncer de sangre tienen un riesgo mayor de infectarse. En su trabajo, publicado en la revista científica ‘Journal of Clinical Oncology’, han determinado que el riesgo de infección por disrupción se redujo después de la segunda dosis de la vacuna para todos los tipos de cáncer.

Los pacientes con cánceres hematológicos, o cánceres de la sangre, incluidos la leucemia, el mieloma múltiple y el linfoma, presentaban un mayor riesgo de infección; aquellos con cánceres de la sangre tenían un mayor riesgo que los de cánceres sólidos. La vacuna de Moderna fue más eficaz que la de Pfizer para proteger a los pacientes con cánceres hematológicos, especialmente a los pacientes con mieloma múltiple.

07:50 h

Sanidad pide la retirada de un test de antígenos para profesionales que se vende como autodiagnóstico

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha solicitado la retira del mercado de unidades del test ‘SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)’ que se comercializa como producto de autodiagnóstico pese a que está indicado para profesionales.

Según ha informado la AEMPS a través de un comunicado, en la caja exterior del test, que ha sido fabricado por la empresa china Beijing Lepu Medical Techonology, se muestra una pegatina con la indicación ‘para autodiagnóstico’ y el marcado CE seguido del número 0197.

“La pegatina está colocada sobre el marcado CE original del kit sin número, lo que indica que no ha intervenido el organismo notificado (ON) 0197 en la evaluación de la conformidad. Por todo lo anterior, se trataría de un test de uso profesional que están comercializando como de autodiagnóstico”, explica Sanidad.

07:40 h

En este momento solo dos países de nuestro entorno próximo, Italia y Portugal, mantienen aún el uso obligatorio de los cubrebocas en espacios interiores. Hasta un total de 16 estados europeos han anunciado el fin de esta medida para controlar la pandemia, o su relajación en determinados ambientes, desde el pasado 27 de enero.

07:30 h

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no se cansa de decir de que la pandemia de coronavirus no ha terminado y todavía supone una amenaza global. Aunque han descendido los contagios y los ingresos hospitalarios, lo cierto es que el virus sigue circulando por el mundo, provocando con ello la aparición de nuevos subtipos o variantes. La variante XE es el resultado de la combinación de dos variantes: la Ómicron original (BA.1) y ) y la subvariante conocida como “Ómicron silenciosa” (BA.2). Las otras dos, la XD y XF, son recombinaciones de Delta y Ómicron.