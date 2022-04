¿Se puede revivir a los dinosaurios?

Cuando Michael Crichton escribió la historia de “Jurassic Park”, publicada el 20 de noviembre de 1990, una de las últimas cosas que escribió fue quizás la más significativa. La forma en la que los científicos obtendrían el ADN necesario para crear un parque temático de dinosaurios. Esta sería la clave de toda la trama, dando a la historia una sensación de realismo científico. Crichton se inspiró en un artículo científico que leyó, según una entrevista con el paleontólogo y biólogo George Poinar Jr. para “Science Friday”. El artículo, publicado en la revista “Science” en 1982, hacía referencia a una mosca que se había encontrado preservada dentro de resina de árbol endurecida. De alguna manera, al final de su vida, la mosca había terminado sumergida en esta “cápsula del tiempo” de resina. Algo que no fue únicamente la chispa que condujo a la creación de esta tierra ficticia, sino un descubrimiento de la vida real. Juntas, la historia de “Parque Jurásico” y la ciencia, inspirarían a la próxima generación de paleontólogos abriendo al mundo el maravilloso mundo de los dinosaurios.

Los científicos ahora están trabajando para revertir la extinción al traer de vuelta a nuestro tiempo a animales que desaparecieron de la Tierra hace mucho, mucho tiempo. Al editar el código genético en el ADN de los parientes vivos más cercanos de los animales extintos, los científicos pueden reconstruir hacia atrás y manipular un modelo del ADN de la especie. Uno de los casos más conocidos involucra al mamut lanudo, que se extinguió hace unos 4.000 años. El ADN de los mamuts se conserva en el suelo helado de Siberia, por lo que los científicos están trabajando en un proyecto para combinar estos fragmentos del código genético con el de los elefantes vivos. Puede haber miles de años de separación entre estas especies, y más de 60 millones de años si hablamos de los dinosaurios, pero si los científicos logran producir estas especies extintas, podría ser un trampolín hacia el comienzo de un verdadero “Parque Jurásico”.

El problema con el ADN de dinosaurio

El ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, es algo que se encuentra en cada célula de todos los organismos que alguna vez vivieron en la Tierra, incluidos los dinosaurios. Piense en el ADN como moléculas que llevan el código genético, un conjunto de instrucciones que ayuda a los cuerpos y las mentes a crecer y prosperar. El ADN de cada uno es diferente al de los demás y determina muchas de las características que nos definen, como el color de tus ojos o el tipo de cabello.

Asimismo, el ADN es mucho más fácil de encontrar en las “partes blandas” de un animal: sus órganos, vasos sanguíneos, nervios, músculos y grasa. Pero las partes blandas de un dinosaurio desaparecieron hace mucho tiempo, se descompusieron o fueron comidas por otro dinosaurio. Por tanto, saber si alguna vez será posible traer de vuelta a un dinosaurio de la extinción, es algo que los científicos están tratando de descifrar, aunque el proceso sería bastante diferente de cómo se muestra en las películas.

“Creemos que hemos encontrado señales de ADN y pueden quedar pequeños fragmentos, pero no los suficientes para hacer un dinosaurio. Podemos obtener colágeno y algunas proteínas de dinosaurio, pero no todo lo que necesitamos”, dijo el paleontólogo Jack Horner a la revista “How It Works”. “Si tuviéramos el ADN, sería ridículo ponerlo en un huevo de avestruz. Lo que hay que hacer sería gestarlo en un tubo de ensayo, porque no tenemos idea de qué tan grandes son los embriones de todos los dinosaurios. Algunos huevos de dinosaurio son del tamaño de los huevos de avestruz, pero para un tiranosaurio, creemos que son mucho más largos y más grandes. Es como pensar en poner un embrión humano dentro de una ardilla”.

El “proyecto dino-pollo”

Horner es el paleontólogo que inspiró al personaje de Alan Grant en “Jurassic Park”. Desde que encontró su primer hueso de dinosaurio a los 8 años de edad, Horner ha protagonizado varios hitos en este campo, desenterrando los primeros embriones de dinosaurio, los primeros huevos de dinosaurio en el mundo occidental, y descubriendo y nombrando a la especie de dinosaurio “Maiasaura”, además de ser consultor en las películas de “Jurassic Park”. Y aunque considera que el proceso de clonación es pura ficción, esto no ha impedido que Horner intente recuperar a los dinosaurios. “De hecho, tengo un laboratorio en el que estamos tratando de descubrir cómo hacer un dinosaurio”, expresó el paleontólogo, a lo que añadió: “Se llama ‘proyecto dino-pollo’ y se basa principalmente en la ingeniería genética. La idea es utilizar genes atávicos, que son básicamente genes ancestrales, lo que significa que los animales del pasado programaron ciertas características. Por ejemplo, ocasionalmente los niños nacen con vértebras adicionales y forman una especie de cola baja, que el médico simplemente corta cuando nace el niño. Y de vez en cuando nacen serpientes con pequeños apéndices”.

El plan de Horner es aprovechar estos genes atávicos. “Esperaba que algunas de las características de un dinosaurio fueran atávicas en un pájaro. Todas las especies de aves están relacionadas entre sí, con un ancestro común, los dinosaurios, por lo que cualquier ave debería funcionar. Los pollos son lo más fácil de obtener huevos, así que construí un laboratorio, contraté a algunos genetistas y biólogos del desarrollo y comencé a ver si podíamos encontrar algunos de estos posibles genes atávicos”, dijo. “Hemos estado trabajando en la cola, principalmente, porque parece ser la parte más difícil”, agregó. “Descubrimos que la reducción de la cola de un dinosaurio de cola larga a un ave de cola corta no es un gen atávico. Estamos tratando de descubrir cómo funciona realmente la cola y revertir el proceso que formó la cola corta”. Además, explicó: “Otros laboratorios han mirado la cara, los dientes, los brazos y las manos. Creo que podemos hacer casi todo el resto del cuerpo. Tenemos el potencial de hacer un animal que tenga una cabeza de dinosaurio, probablemente con dientes, y ciertamente tenemos la capacidad de invertir las alas para hacer brazos y manos. Sabemos que podemos hacer eso, pero en este momento solo estamos tratando de arreglar la cola”, finalizó Horner.