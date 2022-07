Las llamas dan tregua en Tenerife y los bomberos logran perimetrar su mayor incendio

Las llamas todavía amenazan varios municipios españoles y mantienen en alerta a muchas comunidades pero, tras muchas horas de trabajo de bomberos forestales y de tantos días con temperaturas extremas, parece que la situación está cerca de ser controlada en la mayoría de incendios forestales que todavía siguen activos.

Uno de los que más preocupaban ayer era el de Tenerife, que se declaró el jueves al norte de la isla y que afectaba ya a cinco municipios. La superficie afectada se situaba al cierre de esta edición en más de 2.423 hectáreas, con un perímetro aproximado de 26 kilómetros. Cerca de 600 vecinos permanecían desalojados de sus hogares y 170 efectivos trabajaban sin descanso para hacerse con el control de las llamas.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó que la zona que más preocupaba ayer el área de Chanajiga al ser inaccesible por tierra, por lo que los medios aéreos se van a concentrar en la ladera de Tigaiga. En concreto, ayer estuvieron operando trece medios aéreos, entre ellos los dos hidroaviones, y un refuerzo de 40 efectivos de la UME. El presidente quiso recordar que se mantienen activos los avisos por altas temperaturas en todas las islas y no se prevé una bajada de los termómetros hasta el próximo miércoles. De hecho, para hoy y mañana se prevé una subida de las temperaturas, lo cual preocupa en todas las islas.

En cuanto a la evolución del incendio la pasada noche, la jefa de servicio de Protección Civil, Montserrat Román, explicó que tanto el flanco oeste, en la zona de Icod de los Vinos, como el flanco sur, en la zona de La Fortaleza, han avanzado de forma muy lenta; sin embargo, el flanco este, en la zona de Chanajiga, sí ha avanzado más rápido debido a los cambios de viento y la difícil orografía, que han hecho «bastante complicada» la actuación de medios terrestres.

Cebreros

Mientras, los bomberos todavía no habían descansado en Castilla y León, la comunidad más castigada por los incendios de este verano y que mantiene activos dos preocupantes.

El de Cebreros (Ávila) sigue en nivel 2 de peligrosidad y los efectivos trabajaban ante posibles reactivaciones por el viento de componente sur. El incendio, que ha arrasado 4.500 hectáreas pudo tener su origen en una colilla mal apagada pero su situación, por fin, había mejorado.

El Bierzo

El segundo más peligroso de la comunidad se sitúa en León, el la comarca del Bierzo, originado en Montes de Valdueza y que ha arrasado con más de 3.000 hectáreas. La orografía del terreno en esta zona tan montañosa también complicaba, igual que ocurre en Tenerife, la intervención de los medios terrestres. Como el de Ávila, todavía estaba en nivel 2 de peligrosidad cuando ya lleva una semana quemando los montes bercianos.

Eso sí, tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el jefe del operativo informó de la mejoría de la situación aunque determinó continuar con el nivel 2 solo de manera preventiva, según «Infobierzo».

En ese sentido, la cuenta de la Consejería de Medio Ambiente en la red social Twitter recordó que la situación de alarma por altas temperaturas continúa en Castilla y León, con temperaturas máximas que oscilarán los 35 y los 37 grados y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Según consta en el último parte facilitado por el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones –consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, contra quien se manifestaron en Ponferrada afeándole la gestión forestal–, a última hora de ayer trabajaban en la zona cuatro helicópteros y un hidroavión, a las órdenes del avión de coordinación que sobrevuela la zona para reconocer los puntos calientes y centrar las descargas de las aeronaves. En tierra, siete cuadrillas y seis agentes medioambientales cuentan con medios materiales como un bulldozer y dos camiones autobomba.

El fuego, además, se reavivó en la noche del viernes aunque la intervención de los medios de extinción permitió controlar las llamas. Horas antes, se había desmovilizado el batallón de la UME que prestaba servicio en el incendio. La principal dificultad para sofocar las llamas tiene que ver con la agreste orografía de la zona y con el viento cambiante que arrastra las llamas en distintas direcciones. Preocupaba especialmente la parte oeste del incendio forestal, ya que se trata de una zona de difícil acceso a pie por lo que en esta zona se concentran los medios aéreos para refrescar continuamente la zona y evitar nuevas reproducciones. Por otra parte, no hay peligro para los pueblos cuyos vecinos pudieron volver el jueves a sus viviendas tras dos días desalojados de manera preventiva.

Zaragoza

Mientras, en Zaragoza, el Cecopi ya dio ayer por controlado en las el incendio declarado el lunes en Ateca (Zaragoza) y que ha afectado a 14.000 hectáreas. Durante la noche continuaron trabajando en la zona tres cuadrillas terrestres, tres autobombas y el Puesto de Mando Avanzado. Además el nivel de emergencia descendió también pasando a situación operativa 0 nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil.

La Rioja

Por su parte, el incendio declarado el sábado en el entorno del Monasterio de Vico, en la localidad de Arnedo (La Rioja), quedó controlado poco después de su inicio, según informaron fuentes del Gobierno de La Rioja.

32.000 hectáreas solo en Galicia

La evolución del fuego en Galicia sigue estable, ya que los grandes incendios que asolan la comunidad, pese a continuar activos, se mantienen sin cambios en cuanto a la superficie afectada desde el pasado jueves. Este mes de julio han ardido en Galicia unas 32.000 hectáreas. A pesar de que estos datos no varían, los tres mayores incendios que afectan a Galicia desde hace más de una semana siguen activos. En concreto, el fuego de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón –parroquias de Vilamor y Saa–, que se originó con la unión de otros cuatro focos, se mantiene con una afectación de unas 10.000 hectáreas, mientras que el de la parroquia de Seceda, en Folgoso, ha quemado sobre 1.100 hectáreas.

En Ourense, el fuego iniciado en Carballeda de Valdeorras --el más grande de Galicia-- ha arrasado unas 10.500, parte de ellas en el Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, aunque su evolución es buena tanto en Galicia como en León, a donde pasó.

Por otra parte, en el municipio de Oímbra (Ourense) la Xunta da por controlados dos de los incendios que entraron desde Portugal. El de Videferre ha calcinado 800 hectáreas, según las estimaciones provisionales, y el de San Cibrao ha afectado a una superficie de 400 hectáreas. El de mayor superficie, el de Rabal, se mantiene estabilizado (no controlado) con unas 2.100 hectáreas quemadas.

Asimismo, permanece activo el incendio de Vilariño de Conso, en Ourense, que afecta al Parque Natural do Invernadoiro. Según los últimos datos de la Consellería, son ya 5.800 las hectáreas calcinadas por este fuego iniciado la pasada semana.

La lista de incendios activos en Galicia se completa con cinco más en la provincia de Lugo. De ellos, cuatro están controlados. Se trata del de la parroquia de Cereixido, en Cervantes --65 hectáreas--, los de Palas de Rei, parroquia de Ramil, y Antas de Ulla, en Santa Mariña do Castro de Amarante --375 hectáreas y 40 respectivamente-- y el de la parroquia de Outeiro, en Quiroga --250 hectáreas--.

Además, permanece estabilizado el de Nocedo, en el municipio de Quiroga, que hasta el momento ha calcinado unas 15 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Xunta.