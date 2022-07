Uno de los monjes de Silos: «Yo de aquí ya no salgo»

Cuatro de los más de veinte monjes de la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos (Burgos) que este pasado domingo fueron desalojados del Monasterio y trasladados a un convento en Aranda de Duero por la proximidad de un incendio forestal en la zona regresaron ayer a a su hogar asegurando que de allí no se mueven. Tras pasar la noche en el convento que las Madres Benedictinas tienen en Aranda de Duero (Burgos), el administrador junto a los encargados de hostelería, cocina y portería partieron en un vehículo de vuelta al cenobio silense ante las importantes necesidades de mantenimiento que requiere el monasterio, informó a Efe el hermano Florentino.

«Me ha dado pena cuando hemos venido por la parte de La Yecla. Era humo, humo y humo. Y todavía se veían llamas. Pero el pueblo parece que se ha salvado aunque no sé si se habrá quemado alguna casa», relató el religioso, asegurando que, de todas formas, «yo ya de aquí no me salgo».

Otro paraje singular, Las Lagunas de Ruidera, en la provincia de Ciudad Real, comienza a sufrir la ola. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha (Infocam) luchan por tratar de evitar que este incendio forestal pueda afectar a la urbanización «Los Villares». Así lo comentó a Efe la alcaldesa de Ruidera, localidad de unos 600 habitantes, Josefa Moreno, quien ha señalado que el fuego «está muy fuerte» en estos momentos y que la Junta de Castilla-La Mancha ha desplazado numerosos medios para tratar de combatir el fuego. Moreno ha comentado que los medios terrestres van a ensanchar un camino para evitar que las llamas lleguen a la urbanización, que es una de las prioridades de los efectivos de extinción.

En esta comunidad autónoma, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible informó ayer que el municipio de Espinosa de Henares (Guadalajara) ha sido desalojado debido al humo provocado por el incendio declarado este lunes en la también localidad guadalajareña de Humanes, que ha pasado al nivel 1. Los vecinos de Espinosa de Henares han sido trasladados a Jadraque y que están cortadas, además, las carreteras GU-167 y GU-150 y la línea de tren entre Humanes y Mohernado. Castilla-La Mancha ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sofocar el incendio, que se ha elevado esta tarde a nivel 2. La UME también ha sido requerida en Carcastillo –según ha informado Sos Navarra–, donde ya participan ocho medios aéreos. De igual forma se ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno foral la brigada helitransportada de Lubia, en Soria, por lo que en total intervienen en el incendio cuatro aviones y cuatro helicópteros. Además, se ha movilizado hasta Carcastillo el puesto de mando avanzado del 112 de Navarra.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita a las instalaciones del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) instó a las comunidades autónomas, sobre todo a aquellas en las que se han producido mayores incendios este año, a que «no se regatee en medios materiales ni personales» para la prevención de fuegos «porque se echa de menos un esfuerzo inversor importante».

Así, la ministra ha recordado durante que la labor de prevención corresponde a esas comunidades y que tanto la UME (Unidad Militar de Emergencias) como el 43 Grupo de las Fuerzas Armadas llegan «cuando los incendios ya se han producido. Hay que extraer consecuencias de esto en una situación de cambio climático muy evidente y dura y las administraciones competentes deben de hacer un esfuerzo para prevenir incendios, sin regatear ningún medio que evite que el fuego se propague a esa velocidad», señaló Robles, quien ha remarcado la importancia de las altas temperaturas en «un verano muy duro con dos olas de calor sin precedentes desde 2017».

La ministra explicó que hasta ahora ha habido más de 1.000 soldados desplazados a sitios con incendios, donde han trabajado «con condiciones meteorológicas complicadas».

Los grandes incendios forestales que azotan Galicia desde hace diez días permanecen activos, pero la buena evolución en uno de ellos, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), ha permitido darlo por estabilizado en las últimas horas, según el último informe de la Consellería de Medio Rural. Entre ellos acumulan unas 30.000 hectáreas calcinadas. La principal novedad de la que informa Medio Rural es el del fuego registrado en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, se ha dado por estabilizado. Este incendio, que tiene desactivada la situación 2, de riesgo para viviendas, afecta al parque natural de Serra da Enciña da Lastra y acumula 10.500 hectáreas calcinadas.

Por su parte, permanecen activos los fuegos de Pradoalbar, en Vilariño de Conso, que afecta al parque natural de O Invernadoiro y ha quemado 6.500 hectáreas.

En la provincia de Lugo, siguen también activos el que se inició en Vilamor, en Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón, que se unieron en un único fuego que ya arrasa 10.000 hectáreas. También en Folgoso do Courel, sigue activo un fuego que afecta a 1.100 hectáreas y que se declaró en Seceda.

Permanecen controlados los incendios de Quiroga (Lugo) –en Nocedo, con 15 hectáreas afectadas; Outeiro, con 250 hectáreas quemadas–; y en Oímbra (Ourense), originado en Rabal –después de entrar desde Portugal–, con 2.100 hectáreas calcinadas.

En todos los incendios forestales todavía activos permanecen desplegados medios áreos y terrestres (técnicos, agentes, brigatistas), así como la Unidad de Emergencias Militar (UME) en aquellos de mayor magnitud.

Amenazado en Tenerife el Parque Nacional del Teide

El incendio que asola el norte de Tenerife desde el pasado jueves intenta ser contenido en su vertiente oeste, la que linda con el Parque Nacional del Teide, y los esfuerzos se centran en proteger la flora y la vegetación de este paraje. Afecta aún a cinco municipios: La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos.

Sigue activo y la principal novedad es que en estos momentos está en fase de estabilización, aunque todavía no está controlado. Además, se estudia si los vecinos que han sido evacuados pueden regresar a sus casas poco a poco.

Así lo ha anunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien destacóo que después de las labores de extinción que se han llevado a cabo durante las noches no ha aumentado ni la superficie afectada, que se mantiene en 2.700 hectáreas, ni el perímetro, que se sitúa en 27 kilómetros, y los efectivos desplegados –unos 130– han trabajado en la consolidación de las distintas líneas de control del incendio.

En cualquier caso, Ángel Víctor Torres advirtió de que la fase de estabilización no implica que el incendio no pueda volver a reactivarse. «Por eso tenemos que caminar durante el día de hoy para que podamos decir cuanto antes que pasamos a la siguiente fase, que sería la de control», manifestó.

Torres señaló asimismo que los puntos que más preocupan son el flanco que va hacia el Parque Nacional del Teide, pues «cada vez que avanza provoca un daño medioambiental importante, si bien camina hacia zonas con menos riesgo de propagación por el hecho de que hay menos masa boscosa», y la zona más cercana a la ladera de Tigagia, donde se ha trabajado durante la noche para controlar esta línea.

El jefe del Ejecutivo canario avanzó que durante la mañana de ayer se iba a seguir haciendo un análisis de la evolución del incendio y se celebrarán nuevas reuniones en la que se va a valorar la posibilidad de que las casi 600 personas que tuvieron que ser evacuadas como medida de precaución en varios barrios de Los Realejos y La Orotava puedan regresar a sus casas.

Detrás la mano del hombre: hay varios detenidos

El domingo por la noche un hombre de 36 años fue arrestado acusado de causar tres incendios forestales en Corbera d’Ebre y Mora d’Ebre, en Tarragona. Esta persona tiene antecedentes por hechos similares. En Calvià (Mallorca), la Guardia Civil, en colaboración de la Policía Local y agentes de Medioambiente, ha detenido a un alemán como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva tras haber provocado siete incendios en diferentes zonas de dicha localidad, declaradas de alto riesgo por las altas temperaturas. Un agente forestal vio un coche huir a gran velocidad en la zona y la Policía Local de Calvià lo interceptó en uno de los controles aledaños.