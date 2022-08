Estas son las 10 características que indican que quizá no eres tan inteligente como piensas

Los avances económicos y tecnológicos han exaltado la importancia que los empresarios le dan a la inteligencia y la capacidad de adaptación como prioridades principales en la búsqueda de empleados. La inteligencia también es muy apreciada en las escuelas y el intercambio de ideas es más satisfactorio si el interlocutor es una persona inteligente. Del mismo modo, la mayoría de las personas se molestan al conversar con una persona de baja inteligencia, pero la pregunta es: ¿Qué características tiene que tener una persona para que se la califique como una persona de baja inteligencia?

Podemos entender por persona de baja inteligencia a aquella que carece de comprensión de las cosas, de sentido común y de la capacidad de comunicarse de forma lúcida y eficiente. Del mismo modo, en base a la prueba del cociente que mide la inteligencia, también conocida como prueba de coeficiente intelectual, que es la medida de la inteligencia humana y las habilidades mentales derivadas de una serie de pruebas estandarizadas, una persona con un coeficiente intelectual de 80 o menos es considerada una persona de inteligencia baja. Cabe destacar que este artículo no se preocupa por examinar a las personas de baja inteligencia en función de su coeficiente intelectual, anomalías o discapacidades, lo que aquí se plantea es cómo identificar a un adulto sano con un nivel bajo de inteligencia.

Falta de curiosidad

Según hallazgos recientes, la curiosidad está estrechamente relacionada con la inteligencia. Por lo tanto, las personas altamente inteligentes sienten curiosidad por saber, leer, cuestionar creencias, hacer preguntas y aprender cosas nuevas. Según un estudio de Von Stuman publicado en una revista psicológica: “Los estudiantes que son curiosos se desempeñan mejor en la escuela”. Asimismo, Albert Einstein dijo una vez “No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso”. Por tanto, cuando vea a una persona que no tiene curiosidad por saber y se contenta con lo poco que conoce, esa persona es una persona de baja inteligencia.

Mentalidad cerrada

Mentalidad cerrada FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las personas de baja inteligencia suelen ser de mente cerrada. Se dice que una persona es de mente cerrada cuando no está dispuesta a recibir o considerar ideas u opiniones diferentes de otras personas. Ese tipo de persona cree que lo sabe todo y, como tal, es rígida e intolerante con la opinión de los demás.

Intolerancia

La homofobia y la intolerancia siguen siendo una lacra FOTO: Instagram/archivo larazon

La intolerancia es otro signo de baja inteligencia. La tolerancia se refiere a la habilidad o capacidad de soportar o tolerar las acciones de otros o sus opiniones o puntos de vista por muy diferentes que sean. Las personas de baja inteligencia se reconocen por su evidente falta de tolerancia, ya que generalmente son indiferentes a los cambios, a las opiniones divergentes y, en general, son inflexibles y se irritan con facilidad.

Pensamiento crítico

Islas de pensamiento FOTO: La Razón La Razón

Una persona de inteligencia baja generalmente no está dispuesta a aprender ni es receptiva a las ideas de otras personas. Sin embargo, no pueden usar su propia inteligencia para pensar correctamente o anhelar una solución a un problema. Las personas que no pueden pensar o expresar un pensamiento crítico tienden a “ir hacia atrás” en lo que a nivel de inteligencia se refiere. Por lo tanto, es una señal con la que identificaremos fácilmente a una persona de baja inteligencia.

Empatía

Dos mujeres hablando en un coche

La empatía se puede definir mejor como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Es un signo importante de inteligencia emocional. Por lo tanto, las personas de baja inteligencia pueden ser fácilmente señaladas por su falta de empatía, que es un signo de inteligencia.

Toma de decisiones

Agiliza la toma de decisiones conociendo en qué fase estás (y actuando en consecuencia) FOTO: La Razón La Razón

La toma de decisiones es el proceso de elegir entre varias opciones en una determinada una situación. Los estudios han demostrado que las personas inteligentes que tienen inteligencia emocional, pensamiento crítico y mentalidad abierta toman mejores decisiones. Por lo tanto, una persona que está constantemente en el lado equivocado de un proceso de toma de decisiones puede identificarse fácilmente como una persona de baja inteligencia.

Falta de autocontrol

El autocontrol se refiere a la capacidad de una persona para controlarse a sí misma, sus emociones y sus deseos. El autocontrol está relacionado con la inteligencia, por lo que podemos identificar a personas poco inteligentes a través de sus acciones y patrones de comportamiento.

Habilidades interpersonales deficientes

Otra forma de reconocer a una persona poco inteligente es a través de su deficiencia en las habilidades interpersonales. Las habilidades interpersonales son los patrones sociales o de comportamiento que una persona utiliza para interactuar eficazmente con otras. Estas habilidades sociales incluyen: empatía, inteligencia emocional, buena comunicación y escucha activa. Una persona de baja inteligencia puede identificarse fácilmente por su falta de todas estas habilidades sociales.

Escucha activa

Mujer escuchando con atención FOTO: La Razón La Razón

La escucha activa es el acto de escuchar atentamente a otra persona y responder de una manera que lo mantenga involucrado en una conversación con otra persona. Por lo tanto, la escucha activa puede deducirse como una habilidad interpersonal y un signo de inteligencia emocional. Las personas de baja inteligencia por lo general no son oyentes activos ya que no siempre escuchan con interés, sino con la intención de responder, solo escuchar y no procesar la información, ya que ya están contentos con la información que conocen y no están dispuestos a recibir más.

Laxitud en el aprendizaje

Una persona de baja inteligencia puede caracterizarse como aquella persona que, a menudo no sabe y no está dispuesta a saber debido a su actitud pomposa. La laxitud en el aprendizaje es, por lo tanto, otro signo idiosincrásico de una persona de baja inteligencia.