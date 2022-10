La FP Superior tiene el triple de importancia en España que en la UE

La edición de Education at a Glance de la OCDE muestra la importancia facilitar las transiciones de unos niveles de estudios a otros. El Informe señala que sólo el 59% de los estudiantes españoles de FP Superior tienen acceso directo a estudios universitarios, cuando la media de la OCDE es del 74%. Permitir más pasarelas de Grado Superior a la Universidad no desmerece la FP, pues abre más posibilidades a los estudiantes que realizan ciclos. Los conocimientos que adquieren los estudiantes en FP Superior, y las prácticas en centros de trabajo que desarrollan, se complementan muy bien con los estudios de la Universidad, con lo que su formación posterior va a ser muy completa. Es posible que algunos de los estudiantes de FP de Grado Superior que después continúan sus estudios en la Universidad, no hubieran llegado a las Facultades de no haber sido por su paso intermedio por los ciclos.

Los estudios de dos años como los de FP Superior, su formación más próxima a la realidad y la posibilidad de realizar prácticas suponen una gran motivación para los alumnos. El Informe de la OCDE señala que la FP Superior en España tiene mayor relevancia que en los países desarrollados. Un 22% de los alumnos matriculados en estudios superiores en España, está estudiando FP Superior. Es el doble que el 11% de la OCDE y el triple que el 7% de la UE. Es decir, España está haciendo una gran apuesta por la FP superior como vía de estudios terciarios.

Muchos los jóvenes españoles que realizan estudios superiores lo hacen en FP Superior. Finalmente, la información de la OCDE sobre el sistema educativo español incide que sólo el 28% de la población entre 25-34 años tiene, como mucho, finalizada la ESO. Con sólo la ESO (como mucho) ese 28% de la población va a tener problemas de inserción laboral e incluso problemas de inserción social. Porque una vez que un joven abandona de la educación, es difícil (aunque no imposible) volver a reengancharse. El dato del 28% de jóvenes españoles entre 25-34 años que tiene, como mucho, la ESO bajará en los próximos años, puesto que la tasa de abandono (un indicador similar, pero que refleja a los que son aún más jóvenes de entre 18-24 años) se sitúa en el 13,3% en España en 2021.