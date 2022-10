Sanidad financiará la vacuna de la gripe hasta los 5 años y la universal del papiloma

La Comisión de Salud Pública ha aprobado ampliar al calendario de vacunación infantil para incluir la vacuna de la gripe entre los 6 meses y los 5 años en la campaña 2023/2024, así como la universal del virus del papiloma humano (VPH) para niños a partir de los 10 años el año que viene, informa EFE.

Así lo ha informado la directora general de Salud Pública del Principado de Asturias, Lidia Clara Rodríguez, tras la reunión con sus compañeros de otras comunidades y del Ministerio de Sanidad en la Comisión de Salud Pública celebrada este jueves.

La vacuna antigripal infantil era una reivindicación de las asociaciones de pediatras: este año, por primera vez, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) la ha recomendado para mayores de 6 meses no incluidos en grupos de riesgo al considerar que confiere protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria, en la línea de lo defendido por los organismos internacionales de la OMS y el ECDC.

De esta forma, a partir de la próxima campaña del año que viene, el Sistema Nacional de Salud financiará la vacuna de la gripe -actualmente sufragada para mayores de 65 años y grupos de riesgo como embarazadas- para la cohorte de entre 6 meses y 5 años.

En cuanto a la del papiloma, limitada actualmente a chicas de 12 años a 18 años, empezará a administrarse a niños varones de 10 años a partir de 2023, si bien Rodríguez no ha especificado la fecha.

Diferentes ritmos por regiones

Aunque hay dos comunidades que se han anticipado a la vacunación universal: Galicia, que comenzó a hacerlo el pasado 15 de septiembre, dos semanas antes que la Comunidad Valenciana, que empezó el 1 de octubre. No obstante, fue Cataluña la primera comunidad en anunciar en mayo pasado que empezaría a financiarla a partir de este curso también para los chicos sin esperar al criterio de la ponencia ni de la Comisión.

Andalucía ha avanzado esta semana ha avanzado esta semana que la incorporará en enero de 2023 en el calendario de vacunación infantil, tal y como confirmó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al igual que el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el Debate del Estado de la Región 2022. Por su parte, Madrid ha adelantado la adquisición de 160.000 vacunas más frente al virus del papiloma humano (VPH) destinadas a los niños de 12 años, a la espera de la actualización del calendario común de vacunación del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte del Ministerio de Sanidad. Igualmente, Murcia destinará 468.000 euros a la adquisición de dosis para el próximo año.

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 85% y el 90% de los hombres y mujeres sexualmente activos contraerán el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida si no se vacunan. Si bien la mayoría de las infecciones por VPH desaparecerán por sí solas, las infecciones que no desaparecen pueden causar ciertos tipos de cáncer (de cuello uterino vagina, vulva, ano, pene y parte posterior de la garganta). Tanto hombres como mujeres son transmisores del virus, y de ahí la importancia de vacunar no solo a las niñas, sino también a los niños antes de comenzar su actividad sexual.

Por otro lado, el suero también está indicado para los siguientes grupos de riesgo: personas con síndrome WHIM (enfermedad congénita que causa una inmunodeficiencia severa), infección por VIH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas en situación de prostitución, (estos cuatro últimos grupos hasta los 26 años), y mujeres que hayan tenido cirugía de cérvix.