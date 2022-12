¿Cada cuánto tiempo deberíamos apagar el teléfono móvil?

En psicología existe el término “nomofobia”, es decir, “no-mobile-phone-phobia”. O dicho de otra forma, dependencia extrema al teléfono móvil. Esta afección describe esa angustia que todos hemos sentido en alguna ocasión al apagar nuestra teléfono. De hecho, es normal que ni siquiera recordemos cuándo fue la última vez que lo apagamos. Desde que tenemos móviles inteligentes, se ha popularizado eso de no apagarlo ni cuando nos vamos a dormir. Simplemente lo conectamos al cargador y lo dejamos encendido toda la noche... como si pudiéramos utilizarlo cuando estamos dormidos.

La mayoría de nosotros ni siquiera apaga el teléfono móvil cuando nos dormimos

En realidad, esto no es necesariamente negativo. Los teléfonos actuales están diseñados para no tener que apagarlo. Sin embargo, puede ser conveniente para su rendimiento que lo hagamos de vez en cuando. Al darle un descanso, tanto las apps que trabajan en segundo plano (y que consumen recursos permanentemente) como el sistema operativo del dispositivo se cierran... y eso ayuda a depurar memoria caché; haciendo más eficiente su funcionamiento y haciendo que responda mejor cuando lo volvamos a encender.

¿Cada cuánto tiempo debemos apagarlo?

En realidad no existe una frecuencia recomendada o una regla escrita en piedra sobre este asunto. Sin embargo, sí que hay ocasiones en las que es muy recomendable. La primera de ellas es cuando notas que el teléfono móvil va más lento de lo normal. En este caso, lo normal es revisar los archivos y comprobar si es posible depurar algunos de ellos.

Pero apagarlo y dejarlo descansar durante un ratito puede ser de verdadera ayuda, porque eso hará que nos libremos de la memoria cache que lastraba el rendimiento del dispositivo. No es una solución milagrosa, pero puede suponer una diferencia notoria en la velocidad de respuesta del teléfono móvil. Otro motivo por el que también debemos apagar el dispositivo de vez en cuando... incluso si funciona bien, es porque conseguiremos alargar la vida útil de algunos componentes, como por ejemplo la batería.

Uno de los mayores retos a los que deben enfrentarse los padres es encontrar el equilibrio en el uso de los smartphones de sus hijos | Fuente: Pixabay FOTO: La Razón (Custom Credit)

Como hemos explicado antes, los teléfonos móviles actuales están diseñados para mantenerse encendidos. Así que no es necesario que nos obsesionemos con apagar el teléfono móvil constantemente. No obstante, una buena norma sería apagar el móvil al menos unas 2 veces a la semana, que es más que suficiente para asegurar que la memoria caché no va a entorpecer el rendimiento general del dispositivo. El truco para hacerlo es aprovechar esos momentos en los que sabemos que no lo vamos a utilizar... como cuando estamos en la ducha o cuando estamos durmiendo.