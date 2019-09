Resuelven el acertijo del número 42

El reto es resolver la ecuación X3+y3+z3=k, donde x ,y ,z son enteros y k es un entero de 1 a 100. Dado esto, algunos valores de k son imposibles de resolver y para el número 42 había sido imposible de encontrar, al menos hasta ahora. Andrew Booker, profesor de matemática pura en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y Andrew Sutherland, científico investigador en teoría de números computacionales en el MIT de Estados Unidos, han logrado hacer exactamente eso con los siguientes valores de x, y y z.

42 era hasta ahora la respuesta para la vida y para todo según «La guía del autoestopista galáctico», y ahora también es la suma de tres cubos. Durante décadas, los científicos se han preguntado si cada uno de los números del 0 al 100 podría representarse como la suma de tres cubos, donde un cubo es el mismo número multiplicado tres veces (dos cubos equivalen a ocho).

Para conseguirlo, utilizaron 400.000 ordenadores que ejecutaron un algoritmo utilizando CHarity Engine, un proyecto que reune a millones de voluntarios para crear una red gigante de cálculo numérico. El software utilizado para resolver el problema para 42 es básicamente el mismo código utilizado para el número 33, encontrado previamente por Booker y publicado en la revista «Research in Number Theory». La dificultad del problema depende del valor particular de k. Al jugar con los números, es fácil demostrar que no hay soluciones para algunos números de k, como 4, 5, 13 o 14, explicó Sutherland. “Es como ganar la lotería”, dijo Sutherland. “Si juegas lo suficiente, tienes la garantía de ganar, pero no hay garantía de cuánto tiempo tomará”.