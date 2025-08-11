El fuego declarado cerca del Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas: "No habíamos visto algo así en 20 años"

Los incendios forestales tienen en jaque a la provincia de León y han obligado a evacuar a más de 700 personas en localidades cercanas al paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, pero también están afectando con gravedad a otras provincias como Zamora, donde un fuego obligó a desalojar a una cifra de personas similar en las localidades de Molezuelas de Carballeda, Cubo de Benavente, Congosta y Uña de Quintana.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, explicó que la jornada del domingo fue "muy complicada", especialmente en las últimas horas por la evolución del incendio de Yeres que obligó a evacuar a varias poblaciones cercanas a las antiguas minas romanas.

En Carucedo se han evacuado a 400 personas y en su pedanía de Las Médulas a un centenar; en Orellán y Voces, ambos en el término de Borrenes, a 165 y 15 respectivamente. También se ha procedido al desalojo de Venuza, en este caso, a la población de Llamas de la Cabrera y también de de Santa Lavilla, y se ha confinado, en este caso pendientes de cómo evoluciona el incendio, las localidades de Chana y Borrenes.

Según el delegado, muchas de estas 800 personas entre, desalojadas y confinadas, están buscando soluciones familiares en su entorno, mientras que las otras que se van a alojar en diferentes puntos que se han habilitado en Ponferrada como el pabellón municipal Lidia-Valentín, el Colegio Mayor o el polideportivo de Fuentes Nuevas.

Además, en Montes de Valdueza, pedanía de Ponferrada, otro incendio ha obligado a evacuar a otros 20 vecinos, mientras que por la mañana ya se había desalojado 30 personas en Yeres.

Diego explicó también que en torno a las tres de la tarde se comenzaron a registrar rachas de viento de casi 50 kilómetros por hora que no contemplaban las previsiones meteorológicas. Esta circunstancia, unido a la baja humedad relativa, provocó que el incendio evolucionara con una rapidez que, según los técnicos en incendios de grandes dimensiones, no habían visto en 20 años

Esta situación provocó que los medios que se encontraban en el incendio de Yeres, tanto los de la UME, como los de la Junta y Gobierno, hayan tenido que salir para evitar riesgos. Además, en las provincia de León permanecen en nivel 1 los incendios de Villaverde de los Cestos, Orallo y Fasgar.

Por su parte, en Zamora el incendio que afecta a los términos de las localidades de Molezuelas de Carballeda y Cubo de Benavente obligó a evacuar a unas 700 personas, 200 en Cubo de Benavente, un número similar en Congosta y en Cubo de Benavente, y 150 en Uña de Quintana, que fueron trasladadas a el polideportivo de Camarzana y al albergue de Rionegro del Puente. Además, la Delegación del Gobierno cortó el tráfico las carreteras: ZA-111,- ZA-P-1510 y la ZA-P-2454.

Por último, en Ávila se mantiene en nivel 2 el fuego de Las Navas del Marqués, mientras que los efectivos de la Junta también luchan desde esta mañana en otro incendio, este nivel uno, en la localidad palentina de Resoba.