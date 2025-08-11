Detenida una activista marroquí por supuestas ofensas a Alá en una camiseta

La Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) arrestó a la activista Ibtissam Lachgar, tras la publicación de una foto que la mostraba con una camiseta considerada ofensiva para el Islam.

En un comunicado, el Fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Rabat declaró que la imagen, publicada en la cuenta de redes sociales de la activista, contenía frases consideradas "insultantes para la deidad, acompañadas de una publicación que denigraba el islam". Ante esta situación, las autoridades decidieron intervenir.

La Fiscalía ha ordenado la apertura de una investigación. "Debido a la gravedad de los hechos, Ibtissam Lachgar ha sido puesto en prisión preventiva de conformidad con la legislación vigente. Las acciones legales se determinarán con base en las conclusiones de la investigación", según el comunicado oficial.

La publicación de Lachgar provocó una fuerte reacción en las redes sociales, y muchos pidieron que se la procesara. El exministro de Justicia Mustapha Ramid también reaccionó, exigiendo su rendición de cuentas. Afirmó: "La mujer llamada Ibtissam Lachgar merece ser interrogada si las declaraciones que se le atribuyen sobre la descripción de Dios Todopoderoso son ciertas, como han informado algunos sitios web. Esto no es una simple diferencia de opinión, sino una ofensa deliberada contra Dios, expresada de manera inaceptable".

Ibtissam Lachgar aseguró en una publicación en la que dijo que había recibido amenazas de muerte y violación.