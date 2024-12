8 tips sobre la dieta más adecuada tras la Navidad

¿Es un error ponerme a dieta después de Navidad?¿Y cómo me quito esos kilos de más? Una vez pasada la Navidad hay una cosa que tenemos que tener clara, y más si queremos quitarnos esos kilos de más: debemos hacer limpieza y eliminar de casa todos los alimentos calóricos y no necesarios para llevar a cabo una alimentación saludable. El problema suele ser que la gente quiere quitarse lo ganado en las fechas navideñas, unos 2 o 3 kilos, y además de forma fácil y rápida; pero esto no sólo no es posible, sino también peligroso para nuestra salud.

Y es que, tras la Navidad y con el comienzo del Nuevo Año, tal y como Rocío Práxedes, dietista- nutricionista de Hospital Quirónsalud Valencia, todos nos proponemos objetivos y nuevas metas en las que siempre tiene especial protagonismo la pérdida de peso.

De hecho, dice que parece que la entrada del nuevo año nos llena de fuerza e interés por conseguir nuestros objetivos propuestos, por lo que aconseja aprovechar ese impulso para adoptar hábitos saludables de alimentación, junto con un programa de actividad física adaptada a nuestra situación.

El temido efecto yo-yo

Aunque perder 2-3 kilos puede no parecer mucho, es importante considerar el balance entre las calorías que ingerimos y las que gastamos. Si restamos demasiadas calorías de nuestra dieta o prohibimos un exceso de alimentos, es probable que provoquemos el conocido efecto “yo-yo”, destaca

Explica así que el cuerpo mientras lo hemos tenido castigado con una ingesta mucho más baja de lo necesario ha aprendido a funcionar con muy poquita energía. “Mi propuesta consistiría en comenzar por depurar el organismo”, afirma en este sentido la especialista

Pasos a seguir

Así, pide no olvidar esta experta en nutrición que una buena alimentación empieza en el supermercado: “Siempre digo a mis pacientes que si compramos sano comeremos sano, y si compramos comida basura acabaremos comiéndonosla”.

Se trataría, según prosigue la especialista del Hospital Quirónsalud Valencia, de acertar en la elección a la hora de comprar y de que nuestra despensa y nevera estén preparadas con alimentos saludables, intentando que haya variedad y de todos los grupos de alimentos (carne, pescado, huevos, lácteos, fruta, verduras...).

Plantea beber agua, de 1,5 litros a 2 litros al día, apostando por formas de cocinar que no requieran del uso de mucho aceite, así como huyendo de los rebozados; a la vez que opta por cocinar los alimentos al vapor, así como a la plancha, o de forma guisada. “Hay que intentar no consumir alimentos precocinados, ni salsas, ni bollería industrial, ni tampoco bebidas azucaradas. De esta manera conseguiremos que nuestro cuerpo, poco a poco, vuelva a estar como estaba previo a las fechas navideñas”, resalta.

Buscar ayuda profesional, siempre

Aquí remarca que, “una vez depurado nuestro organismo deberíamos plantearnos el objetivo de perder peso con la dieta más adecuada a cada persona”, y recomienda Rocío Práxedes siempre dejarse ayudar por un profesional y no seguir las propuestas de un amigo o de familiar. Recuerda, de hecho, que lo que para una persona funciona puede que a otra no: “todo depende de muchos factores”.

Especialmente, hay que buscar ayuda profesional conforme vamos ganando años, reconoce esta dietista-nutricionista porque cada vez es más fácil perder el peso ganado: “Conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que engordamos con más facilidad de lo que lo hacíamos antes. Aconsejo adoptar hábitos saludables de alimentación, junto la práctica de algún deporte que nos ayude a mantenernos activos y a quemar calorías, y eso nos pueda dar mayor margen a la hora de ingerir alimentos, y de que estos no se nos transformen en grasa”.

La dieta más adecuada después de Navidad

Con todo ello, y después de Navidad, Práxedes defiende que debemos aprovechar la iniciativa que seguro que durante las fiestas en algún momento nos hemos propuesto iniciar: adoptar hábitos saludables más que una dieta.

Para ello, la especialista del Hospital Quirónsalud Valencia aporta algunos consejos una vez pasadas las navidades: