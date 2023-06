Adiós a las llamadas Spam: esta es la fecha en la que se van a prohibir en España

Suena el teléfono, creemos que vamos a recibir una llamada importante de un familiar, amigo. Puede ser nuestro jefe o, en su defecto, podría ser una llamada para una entrevista de trabajo. Y así, un sinfín de posibilidades. Pero al cogerlo, nos damos cuenta que se trata de una llamada tan desagradable como inoportuna e insignificante: las llamadas spam, unas prácticas intrusivas que cada vez son más comunes.

Cualquier persona ha recibido una o más llamadas de este tipo. Sea primera hora de la mañana, después de comer o por la noche, nuestro teléfono no deja de recibir estas llamadas y, aunque bloqueemos el número, también pueden surgir por otros. E incluso, pueden llegar no solo desde España, sino de países de África o Asía. Pero esta sensación parece llegar a su fin.

¿Cómo dejar de recibir llamadas spam o no deseadas?

La nueva Ley General de Telecomunicaciones pretende erradicarlas. Cada día que pasa, así, es un día menos para que este tipo de llamadas comerciales no deseadas lleguen a su fin. Y es que el derecho a no recibirlas se contempla en la reforma de la citada ley, siempre y cuando no las hayamos solicitado.

Esto viene reflejado en el artículo 66 de la nueva ley, en el que se especifica que "con el fin de proteger en mayor medida los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, queda prohibida la realización, por parte de los operadores, de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y/o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios". "O será de aplicación la restricción anterior siempre y cuando exista un consentimiento previo del propio consumidor y/o usuario para recibir comunicaciones comerciales que habilite al propio", especifica la norma.

De esta forma, se esclarece la prohibición a las empresas de realizar llamadas que no hayan sido solicitadas por los usuarios, siempre y cuando estas llamadas tengan carácter comercial. Esta prohibición tendrá lugar a partir del 30 de junio de 2023. Además, a partir de ahora tiene lugar la revisión de las condiciones de servicio y los términos de uso.

Por otra parte, en relación con el horario legal en el que realizar llamadas comerciales, no hay cambios importantes respecto a lo que ya conocimos, ya que se mantienen de 9 a 21 horas, exceptuando los días festivos, en los que los horarios tienen lugar entre las 10 y las 15 horas y las 16 y las 21 horas.