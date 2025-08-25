Un agricultor se dispone a limpiar su finca de arbustos y encuentra miles de billetes, pero la Policía le tiene preparada una sorpresa

Esta historia comienza en Mariesminde Landbrug, una granja cerca de Jebjerg, donde un trabajo de limpieza que parecía rutinario dio un giro inesperado.

Al remover tierra acumulada y arbustos, un contratista y Kristian Boel, copropietario de la finca, descubrieron una montaña de billetes daneses enterrada bajo el suelo.

Según medios locales, se trataría de un millón de coronas danesas, aunque la cifra exacta no ha sido divulgada

Al principio, la escena parecía tan irreal que el propio Boel dudó de lo que veía. Sin embargo, la cantidad era tan descomunal que pronto comprendió que no se trataba de un ahorro familiar olvidado.

Decidió entonces avisar a las autoridades, que no tardaron en presentarse en el lugar y tomar el control del hallazgo.

Una fortuna bajo investigación

Aunque la cifra exacta no se ha hecho pública, los comentarios en la zona hablan de millones de coronas danesas. La Policía se llevó los billetes y otros objetos encontrados junto a ellos, iniciando de inmediato una investigación.

El comisario a cargo del caso calificó el descubrimiento como "fuera de lo común" y adelantó que las hipótesis más probables apuntan a que se trata de dinero vinculado a actividades ilegales como robos o narcotráfico.

Un pueblo lleno de teorías

En la pequeña localidad de Jebjerg, cercana a la finca, el hallazgo ha generado un sinfín de rumores. Algunos vecinos creen que podría tratarse de dinero proveniente de antiguos atracos aún sin resolver; otros hablan de operaciones clandestinas que nunca salieron a la luz.

Una teoría particularmente llamativa entre los habitantes de la zona es que el dinero podría estar vinculado al famoso robo en 2011 a la Sparekassen Balling, en el que una retroexcavadora extrajo una caja fuerte que contenía centenares de cajas de clientes, y cuyos bienes nunca fueron recuperados por completo

Lo único cierto es que nadie había imaginado que, bajo ese terreno agrícola, se ocultara semejante cantidad de dinero.

El futuro del dinero encontrado

De momento, los billetes permanecen bajo custodia policial y no hay pistas claras sobre su verdadero dueño. Si la investigación no logra esclarecer su origen, la ley contempla que pueda considerarse "hallazgo sin propietario" y su destino quede en manos del Estado.

Mientras tanto, Boel sigue intentando asimilar lo ocurrido. Lo que debía ser un día más en la rutina del campo se transformó en un episodio que ha sacudido la tranquilidad del lugar y que todavía promete dar de qué hablar.