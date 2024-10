Alegría asegura que todos los modelos exámenes de la selectividad se conocerán este mes

La ministra de Educación, Formación Profesional (FP) y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado este lunes que "esta semana o, a más tardar, la próxima", es decir, en la segunda quincena de octubre, todos los centros educativos contarán con el nuevo modelo de Selectividad.

Durante una entrevista en Radiocable, recogida por Ep, Alegría ha destacado que, tras más de 200 reuniones con las comunidades autónomas, universidades, rectores, familias y estudiantes, el Gobierno aprobó el pasado 11 de junio un real decreto que define las características básicas de los ejercicios y establece parámetros comunes.

"A partir de ese punto, corresponde a las universidades y comunidades autónomas aprobar los nuevos modelos que deben ser enviados a los centros educativos", ha subrayado la ministra y portavoz del Gobierno. Alegría expresó su comprensión ante la ansiedad de los estudiantes, reconociendo el "nerviosismo o malestar" que pueden sentir.

En años anteriores, según ha explicado, estos modelos solían llegar a los centros educativos en los meses de enero o febrero. "Pero, en este caso, lo que se nos ha trasladado por parte de las universidades es que en este mes de octubre todos los centros dispondrán de estos modelos", ha recalcado Alegría.

La ministra manifestó su esperanza de que esto se cumpla y pidió a las universidades y comunidades autónomas acelerar el proceso, de manera que tanto los estudiantes como sus familias puedan estar más tranquilos.

En cuanto a las demandas estudiantiles sobre la necesidad de un plan de rescate urgente para la educación pública, que incluya más plazas gratuitas en FP y universidades, Alegría ha aclarado que la creación de nuevas plazas en cualquier nivel educativo es una competencia de las comunidades autónomas.

No obstante, ha destacado que, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha financiado más de 300.000 nuevas plazas de FP para las comunidades autónomas, a pesar de que no sea su competencia directa. También ha hecho referencia a la inversión realizada con fondos europeos y ha señalado que algunas comunidades no han aprovechado la oportunidad de usar más fondos para ampliar la oferta de formación profesional, quedando en manos de estas justificar su decisión.

El Sindicato de Estudiantes se ha reunido este lunes con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, para tratar la preocupación generada entre estudiantes y profesores por la falta de claridad sobre los nuevos modelos de examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La organización estudiantil ha criticado que, a pesar de las repetidas solicitudes de información, no ha recibido respuesta hasta que se ha anunciado una huelga. "Parece ser que para que respondan a nuestras cartas, necesitan que convoquemos una huelga", afirma la organización, lamentando además que la ministra de Educación, Pilar Alegría, no participe en la reunión. "¿No es este asunto lo suficientemente importante y urgente ?", cuestionan.

Durante la manifestación celebrada el viernes en Madrid, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, advirtió que, si no se publica el modelo de examen el lunes, volverán a convocar una huelga el viernes 18 de octubre. La organización acusa al Ministerio de "jugar con la salud mental" de los estudiantes al no proporcionar la información necesaria para preparar la Selectividad, que está programada para los días 3, 4 y 5 de junio, sin más detalles sobre el formato de las pruebas.