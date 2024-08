Alimentos prohibidos para llevar a la playa

En un ranking de lugares casi casi perfectos para pasar un día de verano, entre los tres primeros, seguro que está la playa. Pasear por la orilla del mar, tomar un baño, practicar deportes, o disfrutar de un picnic, son actividades que se pueden hacer en pareja, en familia o con los amigos en un día de playa. Pasar todo el día en la playa puede ser agotador, por eso, hay que ir bien preparado con comida y bebida suficiente, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimento que se lleva a la playa. El calor, el sol y las horas que van a estar expuestos a la intemperie, pueden estropearlos y lo que iba a ser un día casi perfecto, se puede convertir en una pesadilla al ingerir alimentos en mal estado por el calor. Por este motivo es importante, a la hora de preparar la cesta de comida, utilizar siempre bolsas isotermas o neveras portátiles con acumuladores de frío, para transportar los alimentos y mantenerlos a baja temperatura. Hay que evitar abrir y cerrar la bolsa o la nevera continuamente y, una vez fuera de la nevera, los alimentos deben consumirse lo antes posible.

No se deben llevar huevos crudos o pasados por agua. Si se va a preparar comida con huevo, los huevos han de estar bien cocidos y no dejar nunca más de dos horas a temperatura ambiente la comida. En el caso de la mayonesa, debe ser refrigerada en todo momento. Es recomendable no mezclar la ensaladilla con la mayonesa hasta el momento del consumo y utilizar mayonesa en sobres monodosis. Lo mismo ocurre con los productos lácteos, no hay que exponerlos al sol directo y optar por llevar lácteos pasteurizados ya que tienen menos riesgo de contaminación. Los yogures bebibles individuales son una buena opción ya que se conservan bien hasta su consumo, en la nevera portátil con las placas de hielo. Si se prefiere llevar frutas y verduras, Rocío Práxedes, Dietista-Nutricionista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia, aconseja “escoger vegetales frescos y sin daños visibles, lavarlos bien y lavarse las manos antes de consumirlos, utilizar cuchillos y tablas de cortar limpios, transportarlos en recipientes herméticos para evitar la contaminación cruzada y no dejarlos a temperatura ambiente por más de dos horas”. Igual que con los huevos, se debe hacer con el pescado y el marisco que se lleve a la playa, cocerlo bien y antes de ponerlo en un recipiente hermético, cocinarlo y enfriarlo rápidamente.

Cuando se preparen filetes empanados, tan socorridos a la hora de hacer un picnic en el campo o en la playa, se tienen que cocinar a una temperatura interna de al menos 75ºC y mantenerlos en la nevera portátil hasta el momento de consumirlos. Las bacterias pueden multiplicarse rápidamente a temperatura ambiente. Mantener los alimentos fuera del rango de temperatura de peligro (entre 4ºC y 60ºC) es crucial para prevenir enfermedades. En días calurosos, el tiempo de seguridad se reduce porque las bacterias pueden crecer aún más rápidamente. Y como cualquier comida que se lleve cocinada, no exponerlos a temperatura ambiente más de dos horas, y si el día es muy caluroso, 1 hora.

Intentar siempre dejar la nevera o la bolsa isoterma a la sombra, lo más protegida posible del sol. Los platos fríos son más aconsejables, como la ensalada de pasta, de garbanzos, lentejas o judías, o los bocadillos de conservas de pescado y pan integral, como el atún o las sardinas, pero sin añadir salsas ni aderezos, especialmente si están hechos a base de mayonesa. No hay que olvidar que, “el riesgo cero no existe, los alimentos menos seguros son los productos lácteos y los quesos blandos, pescados y mariscos crudos, carnes frías y embutidos, huevos y preparaciones con huevos crudo, como la mayonesa” añade Rocío Práxedes.

Rocío Práxedes, Dietista-Nutricionista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia Quirónsalud

Lo mejor es llevar fruta y verdura fresca como manzanas, peras, naranjas, uvas, o limones así como zanahorias, pepinos, apio y tomates pequeños, que no necesitan estar en frío, se pueden transportar con facilidad y se conservan bien sin refrigeración. Después del baño o de hacer deporte, en la playa entra hambre, lo mejor es llevar frutos secos, almendras, nueces, pipas de girasol o pistachos que son una buena opción para picar entre horas. También las galletas integrales o las barritas de cereales pueden saciar el hambre, pero hay que elegir los que tienen menos contenido de azúcar y de grasas saturadas. Y no olvidar en un día de playa la bebida. Es muy importante mantenerse hidratado en verano. Fundamental llevar agua, también se puede echar en la nevera portátil zumos de frutas envasados y bebidas isotónicas para reponer los electrolitos perdidos por el calor a través del sudor.

Por resumir, llevar siempre los alimentos en una nevera portátil o bolsas isotermas con placas de hielo o acumuladores de frío; consumirlos lo antes posible sin abrir y cerrar la nevera o la bolsa continuamente para evitar que el calor los estropee. No dejar los alimentos al sol ni exponerlos a temperatura ambiente más de dos horas. Llevar agua y bebida para no deshidratarse y frutos secos para picar.