Almeida admitió en un carta desde la cárcel el asesinato de Álex: "Soy el que ha matado al niño de Lardero"

Francisco Javier Almeida, acusado de asesinar y violar al pequeño Alex, de nueve años, en Lardero, en octubre de 2021, pidió "ayuda" en la cárcel de Logroño en una carta en la que se presentó señalando: "Soy el que ha matado al niño de Lardero". La Sala 13 de la Audiencia Provincial de Logroño acoge este martes la segunda sesión del juicio, por jurado popular, contra el acusado, de 55 años, al que el Fiscal pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato; y quince años de cárcel por un delito de agresión sexual.

Tras la testifical de varios policías que acudieron al lugar de los hechos, y de uno de los padres que estaba allí, ha testificado el director de la cárcel de Logroño. Ha contado cómo Almeida entregó, en mano, una carta a un funcionario que llegó al director.

La carta, que ha sido exhibida como prueba a petición de la fiscalía, comenzaba diciendo: "Soy el que ha matado al niño de Lardero, sé que no tengo perdón y siento el daño que he causado a la familia". Con "todo respeto" se dirige al director de la cárcel diciendo que no tiene quien le "asista" y pidiéndole "ayuda". Esta misiva la escribió después de estar en la cárcel de Segovia y el director ha explicado que él no "intervino porque vino ya en tercer grado".

Durante la jornada del lunes, en su primera declaración, dado que, hasta ahora, se había acogido a su derecho a no hacerlo, Almeida aseguró no recordar lo ocurrido ese día. "Ese día bebí un montón", afirmó el acusado que también aseguró que no era su intención agredir y matar al menor, aunque no explicó qué buscaba ni cómo ocurrió todo. "No le puedo decir qué hice, fue muy deprisa", dijo el acusado al fiscal, "recuerdo que llevaba al niño en brazos pero era porque cuando sucedió algo se me encendió y lo cogí para pedir ayuda y llevarlo al hospital".

El juicio tendrá una duración de dos semanas por unos hechos cometidos el 28 de octubre del 2021 cuando el acusado, presuntamente, engañó al niño, mientras jugaba en el parque, para que fuera a su casa y, una vez allí, abuso de él y, después, lo asesinó por asfixia. Ya sin vida, Almeida cogió al niño en brazos y salió con el ánimo de bajarlo hasta el garaje y deshacerse del cuerpo con su coche, algo que no pudo llevar a cabo al ser sorprendido por vecinos y policías que se encontraban buscando al menor.

Almeida se encontraba en libertad condicional en el momento en el que ocurrieron los hechos. Estaba cumpliendo una pena de treinta años de prisión por el asesinato y agresión sexual a una trabajadora de una inmobiliaria de Logroño ocurrido en 1998.