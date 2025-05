Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Preocuparse mucho por las cosas puede ser un síntoma de salud mental frágil"

La eterna pugna entre el orden y el desorden. Hay personas que necesitan tener todo controlado al milímetro, sin dejar nada al azar en ningún momento posible, mientras que otras viven sumidas en el caos. Ese orden se puede ver en las tareas del día a día, en cosas básicas de la casa como la colocación de la ropa y en casi cualquier ámbito de la vida. Ese tipo de personas fanáticas del orden se molestan y entran en una fase de tensión cuando no está todo como esperan o se encuentran con alguien opuesto.

Cualquier cambio fuera de lo normal afecta más a este tipo de personas, aunque el orden no es nada malo a priori. Álvaro Bilbao, un neuropsicólogo con más de 130.000 seguidores en TikTok compartió en un vídeo explicó todo sobre el orden y cómo afecta a la salud mental de las personas. La primera reflexión la deja en la descripción del vídeo y es un avance de su explicación completa: "El orden es una ayuda hasta que no nos permite disfrutar".

Así afecta la necesidad de orden a la salud mental

Este experto introduce el vídeo con un ejemplo de él haciendo de padre, regañando a su hijo: "No me lo puedo creer, Hugo. Has manchado la mesa, eso sí que no". En mitad de la bronca, aparece Álvaro, ya haciendo de él mismo, y dice lo siguiente: "Disculpa, ¿te puedo decir un truco que conocemos los psicólogos?". Posteriormente, introduce el consejo, que realmente es la explicación de cómo afecta la excesiva necesidad de orden a la salud mental: "Preocuparse mucho por las cosas puede ser un síntoma de salud mental frágil".

¿Por qué preocuparse puede ser un síntoma de salud mental frágil?

Álvaro Bilbao no se detiene ahí y detalla el motivo de su afirmación: "Las personas con una buena salud mental se preocupan más por las personas que por las cosas". Detalla lo que significa preocuparse demasiado por las cosas: "Es un rasgo obsesivo, tendemos a dar mucha importancia al orden y los objetos y angustiarnos por cosas que realmente son irrelevantes". Para introducir lo siguiente, aparece de nuevo como el padre: "Ya sé que la pintura se lava, pero yo disfruto cuando todo está ordenado".

El neuropsicólogo explica que hay que saber distinguir lo que es disfrutar realmente y lo que no: "No hace falta que lo jures, pero eso no es disfrutar. Es un mecanismo que te permite sentir alivio cuando todo está bajo control". También revela de donde viene esa necesidad de control: "Probablemente porque en tu familia alguien se ponía muy nervioso con el desorden y el orden te hace sentir seguro". Esta actitud puede modificarse: "No te sientas mal, esa mancha de la mesa puede ser una gran oportunidad para sentarte con tu hijo y enseñarle que puedes disfrutar la vida".

Concluye con unos últimos consejos que se deben enseñar a los hijos: "No olvides que le estarás enseñando también que puede reparar los errores, que no tiene todo controlado y, lo más importante del todo, que él es más importante para ti que esa mesa". Todo esto es importante debido a que los niños ven el comportamiento de los padres o educadores y tienden a replicarlo cuando son más mayores.