El carné de conducir podrá sacarse desde los 17 años

El Parlamento Europeo ha aprobado de forma definitiva este martes la nueva normativa sobre el permiso de conducir en la Unión Europea, que introduce importantes novedades para mejorar la seguridad vial y adaptar la legislación a los nuevo tiempos

Entre las principales medidas destaca que los jóvenes podrán obtener el carné a partir de los 17 años, aunque deberán conducir acompañados de un adulto con experiencia hasta alcanzar la mayoría de edad. La reforma también contempla la posibilidad de contar con un permiso de conducir digital, descargable en el móvil, que sustituirá progresivamente al formato físico, aunque seguirá garantizándose el derecho a solicitar el carné en tarjeta.

Principales cambios del nuevo permiso de conducir europeo

- Carné desde los 17 años: Se podrá obtener el permiso de conducción categoría B a los 17 años pero con la obligación de conducir acompañado hasta cumplir los 18.

- Periodo de prueba para conductores noveles: Se establece por primera vez un periodo mínimo de dos años con sanciones más severas en caso de infracciones graves como el consumo de alcohol no usar el cinturón o no respetar sistemas de retención infantil.

- Validez del permiso: Los carnés de coche y moto tendrán una validez de 15 años aunque los Estados miembros podrán reducirla a 10 si también se usan como documento de identidad. Para camiones y autobuses, la validez será de 5 años.

- Reconocimientos médicos: Los nuevos permisos incluirán una evaluación médica obligatoria como la revisión de la vista y del estado cardiovascular. Los países de la UE pueden optar por sustituir el test médico para conductores de coches o motos por formularios de autoevaluación u otros sistemas de evaluación diseñados a nivel nacional.

- Carné digital: El nuevo permiso digital será válido en toda la Unión Europea y tendrá el mismo reconocimiento que el físico.

- Conducción profesional más accesible: Para hacer frente a la escasez de conductores profesionales se permitirá a los jóvenes de 18 años obtener el carné para camiones categoría C y a los de 21 años el de autobuses categoría D siempre que tengan el certificado de competencia profesional.

- Sanciones aplicables en toda la UE. Las retiradas o suspensiones del permiso por infracciones graves como exceso de velocidad consumo de drogas o alcohol o accidentes mortales se comunicarán automáticamente entre los Estados miembros garantizando así la aplicación transfronteriza de las sanciones.

Próximos pasos

Las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea a partir de ahí los países miembros tendrán tres años para transponerlas a sus legislaciones nacionales y un año adicional para prepararse para su aplicación práctica. La reforma propuesta por la Comisión Europea en 2023 forma parte del plan para alcanzar cero muertes por siniestros viales en 2050 la anterior gran actualización del permiso de conducir se remonta a 2006.