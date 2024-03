Ana Isabel López-Casero: «Solo habrá progreso social y económico si hay pluralidad»

En nuestra sociedad, hay mujeres que trascienden los roles profesionales para convertirse en verdaderas inspiraciones. Ana López-Casero es una de ellas. Farmacéutica de profesión y de corazón, su trayectoria profesional está impregnada de pasión por la ciencia y defensa del colectivo farmacéutico. Pero también de humanidad y humildad. Durante su vinculación con fundaciones y organizaciones socioeconómicas y sociosanitarias, demostró, con empatía, liderazgo y respeto, su compromiso inquebrantable con el bienestar de los demás. Lideró, por ejemplo, iniciativas destinadas a la investigación, al cuidado y al apoyo de los pacientes con ELA, demostrando que, con esfuerzo, se podía marcar esa diferencia tan significativa en la vida de otras personas.

¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo?

La incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido la gran revolución de nuestro tiempo. Se han conseguido muchos avances en los últimos años gracias al esfuerzo de muchas mujeres y hombres que trabajan por construir una sociedad más inteligente, incorporando al talento femenino en posiciones de liderazgo en todos los ámbitos: económico, social, profesional, político. Pero aún queda camino en el gobierno de las empresas, sobre todo en las que no son cotizadas y no están alcanzadas por la regulación. Ahí está el 90% de las empresas de nuestro país. El mundo económico y empresarial necesita incorporar la mirada y la acción de la mujer en sus posiciones estratégicas para construir empresas productivas, competitivas, sostenibles, innovadoras y responsables.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan las mujeres que buscan ascender en su profesión?

El principal reto de la mujer de hoy, una vez alcanzada mayor visibilidad, es construir un modelo de vida donde se integre completamente su vida profesional y personal en una sola y poder vivirla en libertad. En mi opinión, las mujeres que quieren ascender en sus carreras lo hacen porque ven en su desarrollo profesional un canal para desarrollar todo su potencial personal, porque quieren participar, crecer y dar a sus carreras profesionales lo mejor de ellas mismas. Sus proyectos profesionales son para ellas proyectos personales también. Y esto tiene que estar integrado con todas las facetas de su vida personal: ser madre, cuidar a los tuyos, tener tiempo para sí mismas. De lo contrario, las tensiones, que seguro se producen, le crearán desgaste y sufrimiento que le llevarán a tomar decisiones de abandono o de frustración que son malas para ellas, para sus empresas y para la sociedad.

¿Qué medidas cree necesarias para promover la igualdad de género y la diversidad?

La primera, la educación. Hay que seguir con mucha intensidad educando en igualdad y en diversidad a todos, seguir desarrollando políticas y acciones educativas integradoras, sin caer en la excesiva polarización. La segunda, la creación de referencias para nuestros jóvenes para que vean con total naturalidad una sociedad en la que hombres y mujeres cooperan en libertad en todos los ámbitos: en la casa, en el trabajo, en el cuidado de los hijos, de nuestros mayores, en las posiciones directivas, en los Consejos de Administración de las empresas, en el ejercicio de cargos públicos, etc. Esto se consigue, por ejemplo, con programas específicos de mentorías en empresas y en organizaciones. La tercera sería implementar un paquete de medidas dirigidas a desarrollar servicios que hagan posible la integración de la vida profesional y personal. Me refiero a educación infantil gratuita para todos, cuidadores profesionales para nuestros mayores y personas dependientes que puedan ser sufragados por la mayoría de las economías domésticas sin tener que renunciar al trabajo para cuidarles, flexibilidad unida a corresponsabilidad en empresa en los contratos laborales, etc.

¿Qué oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional ofrece su sector para la mujer?

Yo procedo del mundo sanitario y farmacéutico, que es un mundo donde la mujer tiene muchas oportunidades de desarrollo y así lo he vivido yo siempre. Hoy estoy en otro sector donde, sin duda, también la mujer tiene un rol muy importante. En ambos mundos, la mujer ocupa posiciones de liderazgo en puestos directivos y comités de dirección, pero sigo echando de menos la presencia de la mujer en posiciones de gobierno y estrategia : directores generales y consejeras.

¿Cómo puede una mujer comenzar a liderar el cambio?

La clave es que no se pierda la vida. Que escriba en primera persona su libro de vida. Que si tiene la inquietud de participar en la sociedad y en sus empresas vaya siempre hacia adelante, inasequible al desaliento, que se prepare a fondo, se inspire en hombres y mujeres que lo han hecho, que atraviese el miedo. Dar lo mejor de uno mismo a los proyectos profesionales, con humildad y con pasión, y contribuir a construir la sociedad participando en proyectos empresariales o de otro tipo es una aventura apasionante. Les diría que «vivan» en mayúsculas.