EE UU aprueba una píldora anticonceptiva de venta libre

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado hoy la primera píldora diaria anticonceptiva de venta libre. Esta noticia se produce en medio de un intenso debate en el país sobre la anticoncepción a raíz de la decisión trascendental de la Corte Suprema el verano pasado de anular el fallo Roe v. Wade (que blindó el aborto en el país en el año 1973).

La FDA ha aprobado el fármaco norgestrel, comercializado como Opill, según ha anunciado la agencia en un comunicado. El medicamento podrá adquirirse en distintos comercios, desde parafarmacias a tiendas de alimentación, así como por internet.

Patrizia Cavazzoni, directora de investigación y evaluación de medicamentos de la FDA, ha señalado que la aprobación hace que la píldora esté disponible para millones de estadounidenses y ha calificado la anticoncepción como "segura y se espera que sea más efectiva" que los métodos anticonceptivos sin receta disponibles.

Según datos de la FDA, casi la mitad de los 6,1 millones de embarazos que se producen al año en Estados Unidos son no deseados. Los embarazos no deseados, añade el comunicado, están relacionados con riesgos como los partos prematuros o problemas de salud de los recién nacidos. Por eso, el organismo considera que poder acceder a esta píldora anticonceptiva puede ayudar a reducir los embarazos no deseados y sus potenciales efectos negativos.

La farmacéutica HRA Pharma solicitó la aprobación de su uso sin receta y para ser aprobado tuvo que demostrar que el producto se puede utilizar de forma segura y efectiva sin necesidad de asistencia del personal sanitario, informa Efe. Los estudios han demostrado que la información que facilitaba este medicamento era alta y suficiente para el consumidor.

La FDA recordó que la píldora debe tomarse -cada día sin falta a la misma hora- para que sea efectiva y ha informado de los efectos secundarios o de la importancia de vigilar su combinación con otros medicamentos para evitar efectos adversos. Asimismo, advirtió de que esta píldora no sirve para proteger ante enfermedades de transmisión sexual o para tomar después de practicar sexo sin protección.

La aprobación se produce casi tres meses después de que la Corte Suprema bloqueara una controvertida decisión de un tribunal inferior que impugnaba el acceso de las mujeres estadounidenses a la píldora abortiva mifepristona, una de las dos píldoras de uso común en los abortos estadounidenses. El tribunal inferior intentó restringir el acceso a la mifepristona, después de que el juez del tribunal de distrito Matthew Kacsmaryk dictaminara desechar la aprobación del medicamento por parte de la FDA, que había sido aprobado durante más de 20 años.

En una de sus decisiones más importantes en años, la Corte Suprema falló en junio pasado anular Roe v. Wade, otorgando a los estados licencia para imponer prohibiciones y restricciones al aborto. Desde la decisión, que anuló casi 50 años de precedentes, 14 estados han impuesto prohibiciones totales o casi totales de los abortos, mientras que Georgia restableció una prohibición a las seis semanas de embarazo de una mujer, y otros cinco estados pusieron en vigor prohibiciones entre las 12-18 semanas.