Arrestan a seis nudistas en una playa de Florida por desnudarse fuera de una zona autorizada: "¿Cuál es el problema?"

Seis personas fueron detenidas por la Oficina del Sheriff del condado de St. Lucie el pasado sábado tras recibir múltiples denuncias por desnudez no autorizada cerca del área de Little Mud Boat Ramp, aproximadamente a un kilómetro al norte de Blind Creek Beach, en Florida, la única playa de la zona donde el nudismo está permitido. Según Daily Mail, los detenidos fueron acusados de exposición indecente y exposición de órganos sexuales, delitos que en Florida pueden conllevar hasta un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.

Blind Creek Beach, reconocida como “opcionalmente nudista”, se encuentra temporalmente cerrada por trabajos de renovación. Las autoridades reconocieron que esto puede suponer una “molestia temporal” para los visitantes habituales, pero subrayaron que no justifica el uso de espacios públicos no designados para el nudismo. Desde septiembre, se han intensificado las patrullas a pie y en vehículos ATV para vigilar el cumplimiento de las normas.

Los nudistas arrestados —Daniel Harrisson, Donald Knapp, Gaetane Lambert, Steven Marhenke, Elmer Quandt y Nicolas Ramos— habían sido advertidos previamente por las autoridades. Según el comunicado oficial, “los visitantes deben permanecer dentro de los límites claramente señalizados de la zona nudista y cubrirse antes de salir hacia los aparcamientos o espacios públicos”. La reincidencia en el uso del área del embarcadero ha generado preocupación entre los residentes locales.

Algunos visitantes expresaron su apoyo a los nudistas, cuestionando la severidad de las medidas. “¿Cuál es el problema hay si alguien está desnudo? ¿Quién se queja realmente?”, dijo Andy, un bañista entrevistado por CBS 12. Otros, sin embargo, defendieron la necesidad de respetar las normas: “Aquí vienen familias con niños. El cartel dice claramente que hay que estar vestido o en bañador”, señaló otro visitante.

En Estados Unidos, el nudismo está regulado a nivel estatal y local, y solo se permite en zonas expresamente habilitadas. En países como España, el nudismo no está prohibido por ley, pero muchas comunidades autónomas y ayuntamientos lo restringen a playas específicas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y Andalucía existen playas nudistas señalizadas, mientras que en otras zonas puede ser sancionado si se realiza fuera de los espacios autorizados.

La Oficina del Sheriff ha anunciado que continuará con las patrullas en la zona para “educar a los visitantes y hacer cumplir la política”. El objetivo es evitar nuevos incidentes mientras Blind Creek Beach permanece cerrada. Las autoridades insisten en que el respeto a los límites establecidos es esencial para la convivencia entre nudistas y bañistas tradicionales.