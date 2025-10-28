Así es el avión más rápido del mundo: alcanza una velocidad superior a 3.500 km/h

El Lockheed SR-71 Blackbird es un avión de reconocimiento estadounidense diseñado durante la Guerra Fría por la división Skunk Works de Lockheed.

Su construcción buscaba combinar velocidad y altitud extremas para realizar misiones de reconocimiento sin ser alcanzado por sistemas de defensa enemigos.

Con velocidades superiores a 3.500 km/h, se convirtió en el avión tripulado más rápido operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Diseño y características técnicas

El SR-71 fue diseñado para operar a velocidades hipersónicas y a altitudes superiores a los 25.000 metros, donde los aviones comerciales no pueden volar.

Su estructura estaba construida principalmente con aleaciones de titanio, material elegido por su resistencia al calor generado por la fricción a altas velocidades.

De hecho, debido a la expansión térmica del fuselaje durante el vuelo, los paneles del avión no se ajustaban perfectamente en tierra, sino que permanecían ligeramente separados hasta alcanzar la temperatura de operación.

Equipado con dos motores Pratt & Whitney J58, el SR-71 tenía capacidad para volar a más de 3.500 km/h lo que le permitía realizar misiones de reconocimiento a gran escala, cubriendo grandes áreas en poco tiempo.

Su diseño aerodinámico y su capacidad para operar a altitudes extremas le otorgaban una ventaja estratégica significativa durante la Guerra Fría.

Lockheed SR-71 Blackbird es un avión de reconocimiento estratégico que representó un hito en la historia de la ingeniería aeronáutica y consiguió velocidades que le permitieron ser el más rápido del mundo Dreamstime

Operación y legado

Durante su servicio, el SR-71 estableció numerosos récords de velocidad y altitud.

El 28 de julio de 1976, un SR-71 alcanzó una velocidad de 3.529,6 km/h y una altitud de 85.068 pies (25.900 metros), estableciendo dos récords mundiales para su clase.

Su capacidad para evadir misiles y radares enemigos gracias a su velocidad y altitud operativa lo convirtió en una herramienta invaluable para la recopilación de inteligencia.

Sin embargo, el SR-71 también presentaba desafíos operativos. Su diseño optimizado para altas velocidades hacía que su rendimiento a bajas velocidades fuera limitado.

Innovación y legado perdurable

A pesar de su retiro en 1998, el SR-71 sigue siendo un símbolo de innovación y excelencia en la ingeniería aeronáutica.

Su diseño y rendimiento continúan siendo estudiados y admirados por ingeniero de la aviación en todo el mundo.

Aunque han pasado décadas desde su última misión, el SR-71 Blackbird permanece como un referente en la historia de la aviación.