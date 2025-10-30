Así debes ajustar el termostato de la nevera para pagar menos en la factura de la luz

Con la llegada del frío, los hogares españoles empiezan a poner en marcha las calefacciones. Es la época en la que aumenta el consumo energético del hogar, por lo que es necesario buscar cómo disminuir el precio de la factura ante estos añadidos necesarios. Aunque la mayoría buscan optimizarlo con la compra de electrodomésticos más eficientes energéticamente, hay pequeños detalles que pasan desapercibidos y qué influyen en la factura del hogar.

Las ruedas de la neveras, es un enigma para muchas personas. Al parecer, según la mayoría, su función es regular la temperatura del electrodoméstico, pero su propósito real no tiene nada que ver con la realidad, ya que la mayoría de ellas no marcan directamente la temperatura en grados Fahrenheit. Ante esta confusión, un vídeo de @t.ligehackeng en TikTok, ha desvelado la función real y lo que significa tenerla mal ajustada.

La función de la rueda del frigorífico

A simple vista, los números de la rueda del frigorífico parecen grados en los que enfría en su interior, pero en realidad no lo es. Su función tiene que ver con la intensidad con la que trabaja el compresor, es decir no se trata de más o menos frío, sino de cuánto esfuerzo hace para mantener la temperatura deseada. Manejar bien la rueda es clave para hacer un uso eficiente y evitar la acumulación de hielo o el gasto innecesario de electricidad.

Además, puede ayudar a mantener o prolongar la vida de uso del frigorífico, ya que un buen ajuste evita que se sobrecargue y garantiza que los alimentos estén siempre frescos. Según el tiktoker, es necesario regular la rueda dependiendo de la época del año para así reducir el consumo eléctrico.

Nevera istock

Cómo ajustarla para ahorrar en la factura

Según explica, si se genera hielo en las paredes, es un indicador de que esta rueda está mal configurada. Dependiendo de la estación del año, la rueda debe situarse en uno u otro número y de esta manera, la factura de la luz bajará. Por tanto, en otoño es necesario mantenerla entre el 2 y el 4, en invierno en torno al 5 y en verano entorno al número 2. Según algunos fabricantes, esta confusión se debe a los diferentes diseños que existen en el mercado, pero que ajustarla al máximo no implica más frío y que, esto puede dañar al propio electrodoméstico.

Cómo poner la rueda influye en la temperatura exterior, por eso en verano requiere un ajuste más alto y así, mantener una temperatura interna adecuada. En invierno, es al revés, para evitar un enfriamiento excesivo. Sin embargo, también es importante colocar correctamente los alimentos, ya que la parte del fondo es más fría que las puertas o la parte superior.

¿Qué electrodomésticos consumen más?

Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), como el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), señalan los siguientes aparatos como los principales responsables del consumo eléctrico en las viviendas. El frigorífico es el electrodoméstico que más consume. Según la REE, representa en torno al 31% del gasto de todos los electrodomésticos de una casa y el 14% del gasto total de la factura.