Así es el día a día de la superheroína con manos biónicas

El diseño futurista de sus brazos biónicos le dan un aire de superheroína. Recuerdan, en parte, el estilo de los «X-Man» o de «Los 4 fantásticos», aunque están inspiradas en una película más reciente: «Alita: Battle Angel». Su primeros años de vida, como la de todos los héroes de ciencia ficción, no fue fácil. Con solo 16 meses, Tilly Lockey contrajo un terrible tipo de meningitis que le hizo perder las manos. En concreto, meningococemia, una enfermedad que casi acaba con su vida. Se le «tiñeron» de negro sus manos y la punta de los dedos de los pies, por lo que los médicos, para salvarla, amputaron las partes necrosadas para darle una oportunidad. Oportunidad que Tilly, la primera niña con manos biónicas, ha sabido aprovechar al máximo. Es todo un ejemplo. De hecho, ayer, vino a Madrid, de la mano de la Fundación Inspiring Girls y BBVA, para dar su testimonio con el objetivo de ayudar a otras niñas a lograr sus sueños por muchas piedras que se encuentren por el camino. Antes del evento «Imbatibles y Humanas. En la adversidad encontraron su fuerza», la menor nos explica cómo cambió su vida gracias al apoyo de su familia y a las manos biónicas impresas en 3D que recibió.

«No me acuerdo de estar en el hospital, pero tengo un recuerdo antes de perder las manos: estaba en mi antigua casa y mi hermana me entregó un tomate y me dijo que lo probara. Fue la primera vez que comí un tomate y digamos que no me gustó, porque lo cogí con la mano derecha, lo mordí y lo tiré al suelo», relata.

Sus primeras manos artificiales se las pusieron a los dos años. No tenían nada que ver con las biónicas (de Open Bionics) que lleva ahora. «Las primeras me hicieron sentir como una marioneta. Tenía un arnés conectado a las manos que pasaba por la parte superior de mi cuerpo. Según cómo movía mis hombros o brazos hacía que los tres ganchos que eran los dedos se cerraran. Tenía miedo de las manos, no me gustaban, no podía manejarlas y no me servían. Ahora, en cambio, puedo controlar fácilmente las manos con mis músculos. Me encantan, me ayudan y sé que solo van a mejorar». Además, «parecen de superheroína. Me hacen sentir realmente fuerte y confiada. Son personalizadas, puedes llegar a pedir que tengan luces y otras muchas características geniales. ¡Ahora siento que podría salir en una película de superhéroes!».

Antes de ellas, Tilly no podía hacer muchas cosas. Ahora, en cambio, «siento que puedo hacer la mayoría de las cosas. Algo que me impresionó fue que puedo sostener objetos muy finos y pequeños como pinceles de maquillaje. Son muy fáciles de usar cuanto te acostumbras a ellas. Y es increíble la precisión que tienen».