Así funciona el "Método Gallego" para evitar radares de la DGT sin ser multado

La Dirección General de Tráfico ha estado en una lucha constante por hacer nuestra circulación por las carretera españolas más segura. Es por ello que cada año se instalan nuevos radares para evitar accidentes en sitios donde antes eran muy frecuentes.

En España existen aplicaciones de navegación que te permiten saber la localización de cualquier radar y te avisan con antelación de su presencia. Pero esto solo sucede con los radares fijos, mientras que los radares móviles no sabemos dónde se encuentran. Es por esto que muchos ciudadanos se las ingenian para saber las localizaciones de estos radares móviles y no ser multados.

¿Cómo es el "Método Gallego"?

Un fenómeno llamado el "Método Gallego" ha ganado mucha popularidad en el último año ya que gracias a este podemos saber dónde se encuentran los radares móviles y así evitar multas.

El método consiste un utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para intercambiar información con otros conductores y así poder saber la situación de los radares o de los controles por parte de la Guardia Civil.

Se llama así puesto que el año pasado 2024 ganó mucha popularidad en Galicia y porque allí es donde se registraron las primeras dos sanciones. Estas según informa el "Diario de Vigo" fueron para una empresa que gestionaba una aplicación y la otra para un particular de A Coruña, que estaba detrás de varios grupos de WhatsApp. Dichos grupos estaban formados por más de 15.000 personas y desvelaban dónde estaban los controles de la Costa da Morte.

La resolución, firmada por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, estableció que dichos avisos o mensajes podrían poner en riesgo el éxito de una operación y multaron a la empresa y al particular

Aviso de control de la Guardia Civil Dirección General de Tráfico (DGT)

Repuesta de la DGT

El problema de esto está en reconocer si es picardía de los conductores y miembros de estos grupos de WhatsApp o de la DGT. Ser miembro de un grupo de estos no es del todo ilegal. Ahora bien, compartir información si que lo es pero mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y no mediante el Reglamento General de Conductores.

El Sector de Tráfico de Galicia recurrió al artículo 36.23 de la ley de seguridad ciudadana. En él se califica como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, la de las instalaciones protegidas o éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Sin embargo, esta vía no parece ser suficiente para hacer frente a este fenómeno porque no todos los avisos incluyen imágenes de los controles. En este sentido, el pasado 28 de mayo, la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley, en la que se instaba al Gobierno a modificar el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el fin de “sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor de control de los incumplimientos de las normas de circulación”.