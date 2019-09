Siete hombres y dos mujeres juzgarán a Ana Julia Quezada

El futuro de Ana Julia Quezada queda en manos de los 7 hombres y dos mujeres del tribunal popular seleccionado esta mañana en la Audiencia Provincial de Almería. Como suplentes quedarán un hombre y una mujer.

Unos minutos antes de las 09:00 llegó la asesina confesa de Gabriel Cruz en un furgón de la Policía Nacional. Entró por una puerta lateral de la Audiencia Provincial de Almería que da directamente a los calabozos. Iba con el pelo suelto, una americana azul y un pantalón y camisa blancos. En los alrededores... silencio. Llamaba la atención que no hubiera ni una pancarta, ni un grito... pese a tratarse de uno de los casos más mediáticos de la crónica negra. Lo que sí había eran medios (hay 130 periodistas acreditados de 35 medios de comunicación) esperando en las puertas de la Audiencia la llegada de familiares del pequeño Gabriel y letrados. Sobre las 09:50 entró el abogado de Ana Julia, Esteban Hernández Thiel. Un par de minutos después lo hacía el letrado de los padres Francisco Torres, justo antes de que comenzaran con la selección del jurado popular. Las partes tenían que elegir nueve titulares y dos suplentes de entre 36 personas seleccionadas por sorteo. Empiezan los descartes. Las amigas de una chica joven saltan de alegría al comprobar que ella se ha librado. Cuando prácticamente son las 11 de la mañana aún no se ha constituido el jurado. En los pasillos se arremolinan periodistas, familiares y público. En total, accederán a la sala 56 personas: 40 que han venido como público, ocho periodistas y ocho familiares. Entre los asistentes, se repite la figura de estudiantes y recién licenciados en derecho. Es el caso de Alejandra Rodríguez, de 24 años: “Soy criminóloga y jurista. Quiero asistir a este juicio para aprender, porque es un caso importante. Pero, además de aprender, me interesa la verdad”, reconoce. A unos pocos metros está Mustafá Oubouaid. “Vengo porque me interesa profesionalmente. He ido a otros juicios pero éste es el primero al que voy con jurado popular”, afirma. Un caso bien distinto es el de Francisca Soto. Ella ha venido con su madre porque “seguimos el caso con gran detalle y hoy no me lo quería perder. Espero que le pongan la prisión permanente revisable. No hay derecho, le tenía manía al niño”, explica. Eso sí, “no me gustaría que me hubieran elegido para ser jurado popular”, añade. De los 36 llamados por sorteo para ser jurado, cinco alegaron que no podían por diferentes motivos. Finalmente, los 9 miembros y 2 suplentes del jurado popular son seleccionados. Ahora, tras el mudo para que los fotógrafos puedan tomar instantáneas, las diferentes partes harán su exposición.

A continuación, Ana Julia, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel, testificará. Se enfrenta a la prisión permanente revisable. La Fiscalía también pide imponer a la acusada la prohibición de residir o acudir al lugar en el que se cometió el delito o en el que vive la familia de la víctima por un período de 30 años, así como dos penas de cinco años de prisión por los delito de lesiones psíquicas a la madre y al padre del pequeño. La Defensa, en cambio, se centrará en defender que fue un homicidio imprudente y en el peor de los casos un homicidio doloso.