Se asienta como okupa en un parque entre basura y animales: "No pagamos nada, lo paga el Ayuntamiento"

Los okupas son conocidos principalmente por entrar y vivir en viviendas ajenas de forma ilegal. La mayoría de casos tienen lugar en ese tipo de inmuebles, que son los destinados para que las personas vivan. Sin embargo, ya sea por necesidad o por una mayor facilidad para asentarse, muchos okupas optan por lugares que no parecen tener ni las condiciones dignas para poder afrontar el día a día con unos mínimos.

Se han conocido casos de todo tipo, pero ahora Telemadrid ha sacado a la luz uno en un parque de Madrid. Los okupas se han asentado en el parque La Viña de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas. Este lugar es una gran zona verde, que hace tiempo era un lugar en el que pasear con tranquilidad, llevar a los niños para que jugasen y para practicar deporte. Sin embargo, como denuncian los vecinos, ahora todo ha cambiado en el lugar.

Un parque como casa

Las asociaciones de vecinos denuncian que se han ido instalando varios asentamientos de tiendas de campaña y viviendas ilegales diseminadas por varias zonas del parque, especialmente en zonas anexas y prácticamente abandonadas. Los vecinos de la zona también centran su denuncia en el abandono de la zona, donde ha crecido la maleza considerablemente. Además, la zona se ha vuelto altamente peligrosa. Manuel Martínez, presidente de la asociación de vecinos de La Viña, narra el inicio: "Esto empezó con una tienda de campaña pequeñita y ya vemos cómo va creciendo"

Los okupas no solo se han asentado en tiendas de campaña, también en grandes contenedores que algunas personas utilizan como casetas, en las que se han metido a vivir de manera ilegal, adueñándose de ese espacio. Ellos lo tienen claro, según las declaraciones al mencionado medio: "No son contenedores, son casetas". Las consecuencias ya se hacen notar ya que uno de los asentamientos se ubica en una zona que estaba habilitada para el juego de petanca y no se ha podido usar para esta actividad desde hace un tiempo atrás, algo que ha provocado que una entidad deportiva haya perdido a todos sus socios.

Unos okupas entre basuras y animales

Lo peor es que los okupas tampoco mantienen limpio el lugar, viviendo entre chatarra, basura y restos de comida que atraen a ratas hasta la zona. Por este motivo, se está generando un problema de insalubridad en una zona destinada al ocio y al descanso de los vecinos de la zona. No es el único problema, los vecinos denuncian la presencia de varios animales sueltos, como perros y hasta un gallo que ataca a las personas que se acercan a lo que considera su territorio, según las personas que frecuentan el lugar, que comentan que castiga especialmente a los corredores que practican deporte en el parque.

"Son animales muy territoriales, marcan territorio y atacan. Este en concreto, el más grande, ataca a las personas, sobre todo a los que pasan por ahí corriendo, haciendo deporte, va a por ellos", explica Manuel Martínez.

Con luz... y sin pagar nada

Vivir en un parque no parece lo más adecuado a nivel de salud porque no parece posible acceder a los servicios básicos como el agua o la luz. Sin embargo, uno de los okupas sorprendió con sus declaraciones al ser preguntado por el acceso a los mencionados servicios: "Sí todo, todo, no pagamos nada, la comunidad creo que la paga el Ayuntamiento". Ellos están convencidos de que no hacen ningún mal: "Aquí vivimos muy bien, desde hace mucho tiempo ya". Mientras tanto, los vecinos temen un posible "efecto llamada".