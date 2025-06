Tres formas de echar a tu okupa en menos de 24 horas sin tener problemas con la justicia

Un okupa es una persona que busca edificios vacíos y toma la oportunidad de entrar a la fuerza y ocuparlo, lo que significa apropiarse de forma ilegal de un piso, chalé o edificio abandonado que no tenga habitantes en el momento. Así lo define 'Desokupación legal', una empresa especializada en desalojos, como su propio nombre indica. Estos casos se repiten diariamente en España, alcanzando los 16.426 casos registrados de allanamiento y usurpación durante el 2024.

Además, muchos casos que complican a los propietarios no entran en estos dos supuestos al existir un contrato de alquiler previo, siendo inquilinos morosos o inquiokupas y no pudiéndose aprovechar de los juicios rápidos al no ser una ocupación ilegal al uso. Esto complica el desalojo, especialmente sin son vulnerables. Sin embargo, siempre hay una opción de poder recuperar el piso de forma legal. En ese sentido, el inversor Jesús Galindo explicó mediante un vídeo en TikTok "tres formas de echar a tu okupa en menos de 24 horas sin acabar en el calabozo".

Tres formas de desalojar a un okupa legalmente

"La tercera casi nadie la tiene en cuenta y es una de las más fáciles", advierte. Sin embargo, empieza por orden en su vídeo. "La primera es por la vía conocida por la mayoría", desvela. Es la siguiente: "Denunciando el allanamiento de morada y demostrando que es nuestra residencia habitual". Sobre esto lanza un aviso: "Ojo porque si pasan más de 48 horas se consideraría okupación y no allanamiento". Explica el significado de esta afirmación: "Entonces prepárate para esperar un desesperante proceso judicial".

Okupar al okupa

El segundo punto que menciona no está garantizado que sea tan legal como dice, pero lo cierto es que se utiliza en muchas ocasiones. "La segunda es okupar al okupado. Llama a unos amigos que te deban un favor y esperar a que ningún okupa se encuentre dentro del inmueble", señala. Esto se completa con lo siguiente: "Que tus amigos okupen la vivienda y te la entreguen pasadas 48 horas". Esto no saldrá completamente gratis: "Luego págales la multa que les caerá por la denuncia de los primeros okupas, es de bien nacido ser agradecido".

Una mascota como salvación

El último consejo es completamente inesperado: "Tener mascota dentro del inmueble", afirma. Parece algo surrealista, pero tiene una explicación: "Así es, si tienes una mascota registrada en ese inmueble y se encuentra en el momento de la okupación, estos deberán salir de inmediato". Lanza otro aviso: "Que no se les ocurra desalojar al animal porque entonces deberán responder ante la justicia gracias a la nueva Ley de Mascotas.

¿Cómo se debe denunciar a los okupas?

La experta en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga explica un cambio de paradigma tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el pasado mes de abril. Tradicionalmente, la lentitud de los tribunales obligaba a optar por la vía civil, con procesos que solían alargarse más de un año. Sin embargo, explica que esto debe cambiar: “Invertiremos las cosas. Antes acudíamos a la vía civil, ahora lo haremos a la penal”. El motivo es el siguiente: "La okupación siempre ha sido un delito penal, para entrar a una propiedad te tienen que romper algo".

Asistencia gratuita en esta comunidad

La Junta de Extremadura y los colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz firmaron un convenio de colaboración para orientación y asistencia profesional a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda, es decir, La medida aprobada es ofrecer abogados de forma gratuita a todas las personas afectadas por la okupación.Para que se pueda afrontar esta medida, el Gobierno extremeño aporta 50.000 euros este año, 25.000 euros a cada Colegio de Abogados.